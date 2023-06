Candidata del Miss Universo se declaró bisexual

El próximo Miss Universo sigue sumando diversidad, y es que además de la posibilidad de ver por primera vez a mujeres casadas, divorciadas, embarazadas o con hijos, una de las candidatas se declaró públicamente bisexual.

Foto: Archivo

Se trata de Miss Filipinas, Michelle Dee, quien competirá por la corona universal en El Salvador.

La también actriz fue Miss Mundo Filipinas 2019 y representó al país en la competencia celebrada en Londres.

Según declaraciones a la revista MEGA, en 2022, Michelle vio “la oportunidad de unirme nuevamente a un concurso de belleza para reavivar mi pasión por crear una plataforma para el cambio”.

En la misma entrevista, la joven se declaró bisexual.

“Definitivamente me identifico como bisexual. Me he identificado con eso desde que tengo memoria. Me atraen todas las formas de belleza, todas las formas y tamaños”.

Admitió que le aconsejaron hablar sobre su género antes de ganar la corona.

“Dije, ‘No’. Me uní al concurso porque esto es mucho más grande que yo. Esto no se trata de mí. Se trata de la causa por la que estoy luchando, defendiendo: la conciencia del autismo”.

Agregó: “Ese es mi objetivo principal. Mi identidad no es por lo que quiero ser recordada. Sentí que salir del armario durante la competencia sorprendería a todos y nublaría el juicio de todos”.

Miss Filipinas, Michelle Dee

¿Se convertirá en la primera Miss Universo LGBT de la historia?

elsiglo, con información de E!

YN