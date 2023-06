Durante una rueda de prensa, el alcalde del municipio Libertador, Gonzalo “Chacho” Díaz informó que se encuentran solventes en cuanto al pago de sus impuestos a la municipalidad, 160 locales del centro comercial Los Aviadores, otros 88 han hecho convenios de pago y otro grupo de comerciantes están en proceso de reuniones para aclarar malos entendidos que generaron algunos inconvenientes.

Alcalde de Libertador aseguró que los comerciantes se están poniendo al día

Además de esto, desde su despacho, el burgomaestre hizo entrega de sus respectivas licencias a un grupo de comerciantes del mencionado centro comercial, a quienes también les habló de algunos beneficios que obtendrán por estar al día con la municipalidad, entre los cuales destaca el servicio gratuito de ambulancia para propietarios y trabajadores y una ruta de transporte nocturna para los trabajadores que vivan en el municipio.

“Todo aquel comerciante que ha venido con dudas y permite que se le explique como es el procedimiento, ha entendido y por eso yo tengo fe que en los próximos días, todas las personas que están involucradas en el centro comercial terminen poniéndose al día. Pero aquel comercio que no cumpla en los lapsos establecidos su pago de patente, están propensos a que les apliquen las sanciones que establece la ordenanza”, explicó Díaz.

Comerciantes de Los Aviadores

Por este motivo, todo el equipo de la Alcaldía se encuentra desplegado por todo el municipio explicando el alcance de la ordenanza aprobada en el mes de diciembre, referente al pago de los tributos, ya que ésta presenta muchas opciones a favor del comerciante, según lo señalado por el ejecutivo municipal.

Los comerciantes recibieron sus solvencias

“Esta ordenanza permite que si el contribuyente demuestra que no puede pagar mínimo tributario, podamos hacer un ajuste o incluso exonerarlo; también podemos realizar convenios de pago o un descuento del 50%, pero también contamos con 64 fiscales de punto, que en cualquier momento se pueden accionar para verificar si realmente las ventas del contribuyente no cubren la cantidad establecida a pagar, en fin, hay una gama de opciones a los que pueden acogerse”, añadió el alcalde.

Del mismo modo, ante los comentarios que han surgido sobre las tarifas, el burgomaestre aseguró que la alícuota estaba en 2,5 petros y se llevó a 3 petros, pero la mayoría de los comerciantes declara en 1,8 petros, porque recalcó que toda la ordenanza da mecanismos para ayudar y atender al comercio.

Autónomos

El alcalde destacó que “por primera vez en la historia, el municipio Libertador se perfila para ser autónomo de verdad, porque antes se decían que era autónomos, pero se recibía recursos de todas partes, ahora se mantiene exclusivamente con los recursos que recaude y por eso nosotros tenemos que cuidar muy bien esa recaudación, porque estas se reinvierten en bienes y servicios, además de mejorar el equipamiento y funcionamiento de la Alcaldía”.

Asimismo, el burgomaestre aclaró que hasta los momentos no se ha realizado el cierre de ningún comercio, pero a partir del 15 de junio comenzarán a aplicar sanciones a aquellos que no han buscado la manera de ponerse al día. “Hay quienes generan polémica cuando hay toda una amplitud de posibilidades, cuando el mismo alcalde está dispuesto a conversar con cada comerciante y aunque nos han dicho de todo, no caemos en provocación”, señaló.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

MV