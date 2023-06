Se derrumbó vivienda en el centro de Maracay

El techo y la fachada de una vivienda de vieja data, ubicada en el centro de Maracay, se derrumbaron en horas de la noche de este miércoles, luego de que durante todo el día cayera sobre la ciudad una lluvia de intensidad moderada.

Aproximadamente a las 7:30 de la noche se escuchó el estruendo en el cruce de las calles Vargas con Ribas, en las cercanías de Radio Alegría 102.7 FM, lo que ameritó la movilización de funcionarios policiales, transeúntes y residentes a la vivienda afectada, con el fin de auxiliar a las posibles víctimas.

Del estado en que quedó la vivienda se deduce que el techo cedió a la humedad y al peso del agua de lluvia, debido a que se trata de una vivienda de techado de cañafístula y paredes de bahareque. La vivienda quedó prácticamente en condición inhabitable, lo que generó la angustia de las personas afectadas.

De acuerdo a la información aportada por Marco García, director de Radio Alegría 102.7 FM, sacaron dos personas de la vivienda con lesiones leves y afectadas emocionalmente por el desplome de gran parte de su vivienda.

De inmediato se presentaron en el sitio del suceso las comisiones de Bomberos y Protección Civil, que procedieron a verificar que no existieran más víctimas debajo de los escombros.

De acuerdo a la información extraoficial, se trata de dos adultos mayores, un hombre y una mujer, quienes resultaron atendidos primeramente por funcionarios policiales y vecinos.

Se desconoce que solución se les coordinó para pernoctar, pues quedaron damnificados, mientras las autoridades continuaban la revisión de las restos de la vivienda, y protegiendo el área para evitar robos.

Cabe destacar que en esta época de lluvias, no sólo las zonas vulnerables sufren afectaciones, sino también las viviendas de vieja data, con techos artesanales y paredes de barro, que no han recibido el mantenimiento adecuado, y que no resisten los embates del mal tiempo.

Y en virtud de que apenas comienza la temporada de lluvias, las autoridades deberían activar un plan de supervisión de estructuras viejas, para prevenir casos como el ocurrido anoche, y que afortunadamente sólo dejó pérdidas materiales.

