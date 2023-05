El Kino está de vuelta a la pantalla

El Kino Táchira , “El Juego Que Une a La Familia “, hará su regreso triunfal este lunes 29 de mayo , en vivo , a las 3:00 p.m. a través de su Canal de YouTube Tu Kino Táchira y por Venevisión , en diferido, a las 10:00 p.m. y está de vuelta a la pantalla para continuar llevando alegría, esperanza , sano entretenimiento y fe en que sí se pueden lograr las metas .

Vuelve el sorteo más increible para el corazón venezolano. FOTO CORTESÍA

Y es que bajo la conducción de Nestor Brito Landa , periodista ancla de Noticiero Venevisión y Maria Laura García , periodista especializada en la fuente de salud y bienestar y locutora, Venezuela entera podrá seguir las incidencias del sorteo para ¨ligar¨ la suerte , en pos de 12, 13 14 y hasta 15 aciertos con un premio mayor de $ 500.000,00 , acumulativo.

Vale destacar, el esfuerzo que está haciendo la empresa inversionista Tecnilotto junto a Racimec empresa chilena creadora del juego, de la mano juntas, para hacer posible el regreso del Kino a Venezuela una vez más con el sello de la Lotería del Táchira. Todos apostando al éxito del producto y lo más importante para lograr alcanzar el principal objetivo de la beneficiencia, que siempre ha caracterizado a la marca.

Gran significado para los venezolanos

“Por supuesto que el significado del regreso del Kino es muy grande, para todo el público venezolano, porque es esperanza, es la unión de la familia, ese rayo de esperanza de poder ver cumplidos los sueños que todos tenemos, por ejemplo de formar un negocio, una empresa, un emprendimiento, una casa. Pero mira tú lo que es el sentimiento del venezolano que muchos dicen lo qué harían, si se ganan el Kino: ‘bueno ayudar a los demás’ , ‘contribuir a las personas que tienen algún tipo de limitantes’ o ‘contribuir con personas que no tienen dónde comer’, otros han dicho, ‘quiero crear un comedor popular y poder ayudar a la gente’. ‘Quiero comprar una casa grande para tener a toda mi familia junta’, en fin, es calidad humana, energía, espiritualidad, de hecho el Kino Táchira es alegría , definitivamente, mucha gente estaba esperando su regreso”, expresó Nestor Brito Landa.

Vale destacar, que una de las modalidades de esta nueva etapa consiste en que el público puede comprar los boletos hasta dos horas antes del sorteo y en diferentes establecimientos de todo el país por sólo $ 5 el cartón.

Al consultársele a Brito Landa sobre las labores sociales, de beneficiencia que emprenderá el Kino, destacó: “el Kino vuelve con dotación para los hospitales de ambulancias y de algunos otros tipos de insumos para las personas que lo necesitan, becas para la formación de nuestros niños y jóvenes, en fin, trae nuevos planes que lo conoceremos a lo largo del desarrollo de esta nueva etapa del Kino, pero en definitiva representa esperanza esa es la palabra”.

Relanzamiento del Kino Táchira

El reconocido periodista a la par ofreció pinceladas del primer sorteo que veremos en las pantallas, el próximo lunes 29 de mayo, para el cual el equipo de producción prepara un programa de relanzamiento por la puerta grande: “Hay una gratísima sorpresa que me gusta mucho, porque el inicio del programa es con un material que se ha grabado y sirve hasta de agradecimiento a nuestro Canal , Venevisión, precisamente para rememorar esos tiempos en los que Venevisión sirvió de plataforma para poder consolidar al Kino Táchira, en Venezuela. Entonces eso me agradó mucho, no puedo contar más detalles, sé que también los sentimientos se van a mover mucho a nivel de la nostalgia, de esa época anterior del Kino y de tenerlo ahora frente a nosotros. Es como reencontrarse con una enamorada, enamorado, que hayamos tenido en la vida y nos volvemos a ver las caras, así se siente¨.

Agradecimiento a las buenas noticias

Para concluir el animador habló de la oportunidad que tiene ante sí , en el ámbito profesional: “en lo particular ha sido un reto que le agradezco a Dios por presentarme estos desafíos, sobre todo por sacarlo a uno de la zona de confort , pudiéramos decir Nestor el narrador de noticias, que está frente a una cámara, pero ahora es Nestor frente a una cámara con mucha movilidad ante el escenario, Nestor frente a una nueva proyección de su voz de su discurso, con mucha alegría. Todas son buenas noticias y para mí eso es muy importante. Para mí es un bonito desafío, un crecimiento profesional que me llena de muchísimo orgullo”.

La producción general del sorteo y programa que trae de vuelta al Kino Táchira es responsabilidad de PCC PUBLICIDAD, CEO Luzmila Casique. Mientras que la producción ejecutiva, fue encomendada a Luz Casique y Vicente Alvarado. La dirección general de PCC PUBLICIDAD y su equipo ejecutivo, dirección ejecutiva, staff experimentado de planta junto al equipo de producción de la agencia.

Para seguir muy de cerca los pasos de este relanzamiento triunfal, pueden hacerlo a través de las redes sociales @tukinotachira ; @lotdeltachira y canal de YouTube Tu Kino Táchira.

elsiglo