Continúan las interrogantes en torno al diferimiento de las megaelecciones de la Universidad Central de Venezuela (UCV) para lo cual, en todo el país se espera un pronunciamiento oficial por parte del Consejo Universitario explicando los motivos por los cuales se tuvo que interrumpir este proceso electoral.

En el campus Maracay las elecciones continuaron con normalidad

Por el contrario, en el campus Maracay todo el proceso continuó con normalidad, con la única problemática de un retraso en la apertura de las mesas que se subsanó a las 10:00 a.m. Es importante mencionar que las mesas cerraron a las 8:00 p.m., porque los electores nunca desistieron a pesar de las noticias que circulaban a través de las redes sociales.

FALTA DE UN COMUNICADO OFICIAL

Sobre las acciones posteriores al cierre de las mesas, el profesor Juan Marrero, candidato a decano de la Facultad de Agronomía de la UCV, campus Maracay, aseguró que aunque la noticia les alteró un poco los ánimos, ante la falta de un comunicado oficial, continuaron el proceso y luego, en ambas Facultades, se procedió a presentar las urnas electorales y a someterlas a custodia en un aula que fue también presentada.

“La Subcomisión Electoral, en mi caso de Agronomía, levantó un acta al respecto y en concordancia con los candidatos, parte importante de los otros aspirantes a los cargos del cogobierno y miembros del Consejo de Facultad, se acordó brindar el apoyo a la Subcomisión Electoral que hizo un trabajo arduo y diligente y solicitar a la Comisión Electoral bajo el conocimiento del Consejo Universitario, una excepción en cuanto al diferimiento de este proceso para otra fecha, en el caso del campus Maracay y que permita en algún momento, con la autorización que corresponda, hacer el escrutinio, pero aun estamos a la espera de esa respuesta”, informó Marrero.

Juan Marrero, candidato a decano de la Facultad de Agronomía de la UCV, campus Maracay

POCAS PROBABILIDADES

Sin embargo, Marrero confiesa que es poco probable que aprueben esta solicitud por el hecho de estar involucradas decisiones de cargo que no solamente implican las Facultades de Maracay, sino que implican a las autoridades rectorales y por lo tanto, hacer un escrutinio revelaría la intención de voto en este campus para los cargos de Caracas, que son cargos rectorales y al Consejo Universitario.

“Ante la noticia que nos llegó desde la Ciudad Universitaria de que el proceso se había interrumpido, debido a múltiples irregularidades, de las cuales estamos todavía esperando un informe al respecto, se vivieron emociones muy intensas en las Facultades de Agronomía y de Ciencias Veterinarias, donde el proceso se llevó con normalidad y con mucha afluencia de electores de todos los sectores y sobre todo mucha participación de los egresados que venían incluso de Caracas”, expresó el candidato.

SESIÓN EXTRAORDINARIA

Por este motivo, se estará realizando una sesión extraordinaria para este lunes 29 a las 2:00 p.m., donde se harán algunos planteamientos, entre ellos, el nuevo cronograma electoral para la repetición del proceso, que hasta los momentos se ha dicho que sería para dentro de dos semanas, quedando tentativa la fecha del 9 de junio y en el caso de necesitarse una segunda vuelta, también se modificaría la fecha que estaba planteada en el cronograma, que correspondía al 23 de junio.

“Además de esto, la universidad a la que represento y de la cual me siento orgulloso, debe ofrecer una disculpa a la comunidad universitaria por lo sucedido con el evento electoral, porque eso sería una señal de respeto, además de presentar un informe exhaustivo de lo que pasó, porque para que se haya producido un diferimiento, significa que hubo irregularidades graves, no sólo de forma, sino de fondo que no las conocemos en su totalidad”, argumentó el profesor.

CORRECTIVOS NECESARIOS

En cuanto a la preocupación de que la UCV haya perdido el poder de convocatoria para una nueva elección, Marrero afirmó que tomando los correctivos necesarios, ofreciendo esas disculpas y con un mensaje respetuoso y motivador, existe la posibilidad de que la comunidad universitaria vuelva a manifestarse, incluso con mayor ímpetu y ahínco, “precisamente para defender con participación y el voto, lo que es una institución fundamental de la autonomía universitaria, que es la oportunidad de elegir sus autoridades”.

Sobre la posible influencia de actores políticos en el proceso, para evitar que estas elecciones tuvieran éxito, el candidato se limitó a decir que, de haber sucedido algún hecho de esta índole, debería estar reflejado en el informe, “porque realmente nos estamos preguntando cómo es posible que se hayan cometido tantos errores o si de verdad, como lo han mencionado algunos, hubo algún tipo de sabotaje durante el proceso electoral”.

FALLAS EN LAS MAQUINAS

Es importante mencionar que las fallas en las maquinarias no sería un argumento válido, ya que éstas sólo se utilizarían para el escrutinio, porque el resto del proceso se realizó de forma manual y como ya es del conocimiento público, los comicios fueron suspendidos mucho antes del momento en el que se debían contar los votos.

“Lo ocurrido también representa una lección para los ucevistas de Caracas, ya que tienden a subestimar a los de Maracay, sin embargo, con menos recursos y más dificultades, tuvimos hasta la ventaja de que no falló la logística, ni siquiera en la media hora de apagón a las 5:30 de la tarde, cuando estaba cayendo un torrencial aguacero sobre la ciudad y los electores se mantenían en la cola para ejercer su derecho”, continuó Marrero.

SOLICITUD DE RENUNCIA A LA RECTORA

Ante los videos difundidos en las redes sociales, sobre los estudiantes que enardecidos por lo ocurrido pedían la renuncia de la rectora Cecilia García Arocha, Marrero comentó que el día sábado se estuvo realizando una sesión bimodal de la Federación de Centros Universitarios, para fijar posición.

“Es importante que los estudiantes sepan que la forma violenta de dirigirse a otros miembros de la universidad y más si son autoridades, independientemente de las criticas, deben canalizarse como siempre estamos acostumbrados los universitarios, mediante un debate constructivo”, puntualizó el profesor.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

FG