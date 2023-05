Una reunión extraordinaria de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UCV fue convocada para este sábado. Esto, a raíz de la suspensión de elecciones de autoridades en la casa de estudio previstas para este viernes.

Así lo anunció Yonathan Carrillo, miembro de la FCU, a través de Twitter. En el mensaje se convoca a la reunión extraordinaria con presencia de los representantes estudiantiles.

#UCV | Ante la urgencia que requiere el asunto, hemos convocado de manera extraordinaria a #ComitéEjecutivo de la FCU para este sábado.



Invitados los representantes estudiantiles del tren ejecutivo de la FCU. pic.twitter.com/LMBawkSd97 — Yonnathan G Carrillo (@Yonnathan_gc) May 27, 2023

El encuentro se realizará a las 11:00 de la mañana para tratar la postura de la Federación en torno a la suspensión de elecciones.

Este viernes se suspendieron las elecciones de autoridades en la Universidad Central de Venezuela sin mayores detalles que unas presuntas «fallas en la logística» del proceso.

No hay garantías para el 9 de junio

Por su parte, el presidente de la FCU, Jesús Mendoza Morales, se expresó a través de Twitter para intentar aclarar lo sucedido con las elecciones.

Quiero mediante este tweet, comentar varios puntos sobre lo sucedido ayer en la UCV.



Es evidente que hoy, la UCV no cumplió con los objetivos y en lo particular, el mensaje que se transmite al país es lamentable, es bastante frustrante ver mi universidad así. — Jesús Mendoza Morales (@jesusmm1902) May 27, 2023

Según su análisis, el proceso de elecciones se vio marcado por varios puntos importantes. El primero de ellos que las autoridades de la UCV no cumplieron con los objetivos.

Afirma que lo sucedido en las elecciones “profundizará la crisis institucional” que vive la casa de estudios.

«La comisión electoral, demostró que no tiene capacidad para organizar un proceso electoral tan grande. Me preocupa que garantías tendremos el 9 de junio».

Agregó que los ucevistas sintieron que se les faltó el respeto. «El manotear, empujar e insultar a los miembros del CU, es reprochable SI, debíamos protestar, SI nos debían escuchar,SI debíamos tomar el CU, pero la agresión verbal y física no».

Afirma también que no estuvo de acuerdo con pedir la renuncia de la rectora, Cecilia Garcia Arocha, por considerarla riesgosa.

Finaliza su mensaje recordando la importancia de conocer los motivos por lo cual se suspendieron las elecciones.

«Los ucvistas, no nos podemos dar el lujo de que el 9 de junio, se suspenda o no salga el proceso, eso significaría no tener elecciones de autoridades este año».

Suspensión de elecciones

Tras los inconvenientes, la Comisión Electoral de la UCV decidió diferir el proceso de votación. Tras 15 años sin elecciones universitarias se iban a renovar las autoridades de la máxima casa de estudios del país.

«La Comisión Electoral ha diferido el proceso de votación, tras las múltiples fallas mostradas para instalar el acto. El Consejo Universitario de la UCV tendrá que establecer una nueva fecha para su realización. Pronto ofreceremos una posición firme de nuestro equipo», informó en sus redes sociales Paulino Betancourt, uno de los aspirantes a rector.

Jesús Mendoza, presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) señaló:

«Comisión Electoral informa que se suspende la elección el día de hoy. Queda en el CU (Consejo Universitario) la aprobación de la nueva fecha».

Desde la mañana se hicieron evidentes marcadas fallas logísticas en el esperado proceso electoral en la UCV.

En la Ciudad Universitaria se registraron largas colas desde tempranas horas en las distintas facultades, especialmente en las que poseen un mayor número de escuelas.

Mientras, la Comisión Electoral aún no confirma los detalles en sus redes sociales. La comunidad universitaria de sedes como la de Maracay se preguntan si la suspensión también aplica en su caso.

