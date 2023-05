“Abriendo puertas”  cada domingo por Venevisión

“Abriendo Puertas” es el espacio que llega a la pantalla de Venevisión, este domingo 28 de mayo a las 8:00 a.m. , bajo la conducción de la reconocida periodista Margarita Oropeza, se trata de programa de opinión que presentará entrevistas a personalidades y debate sobre los temas de interés nacional.

“Es un programa nuevo, porque de ahora en adelante Venevisión Media quiere abrir sus puertas a todos los sectores de la vida nacional, sin distingo de clase, a sectores económicos, políticos, de entretenimiento, deporte , de actualidad, para que a través del Canal se expresen, tengan una voz, una opinión para analizar los temas que más afectan a los venezolanos. Y también presentará las entrevistas de actualidad y noticiosas con las personas más importantes del país, para que todo el mundo tenga aquí en Venevisión, su casa, una opinión”, subrayó Margarita Oropeza.

Igualmente la comunicadora destacó que aspiran a sentar un precedente, “porque los domingos Venevisión no tenía un espacio de opinión, entonces la idea también es ir calentando pantalla, porque este año son las primarias de la oposición, el próximo año son las presidenciales, con los temas más importantes del país que serán objeto de debate y formarán parte de la propuesta de los que aspiran a la Presidencia de la República, tanto de la oposición, como del gobierno”

Oropeza compartió su satisfacción ante el estreno del espacio , en el marco de su destacada y sólida trayectoria profesional: “estoy fascinada, no contaba con esto . Cuando el Presidente de Venevisión Media, Andrés Badra, me lo planteó , realmente dije: ‘un nuevo reto’. Y comencé a pensar cómo podría hacer algo distinto a lo que ya había hecho , hace unos años que era el espacio ‘La Semana Venevisión’ que se transmitía los sábados, pero era un resumen de las noticias más importantes de la semana. También tenía entrevistas .

Mientras que ‘Abriendo Puertas’ va a tener dos variantes , una entrevista de personalidad para conocer un poco más del personaje y también que el entrevistado debe ser noticioso, dar noticias y va a tener un debate con los principales temas del país. Por ejemplo el tema del salario, de la salud, de la migración , con la presencia de tres analistas uno de la oposición, uno del gobierno y otro neutral , contándonos un poco las experiencias , para que el público se haga su propia opinión de lo que realmente está pasando en el país en profundidad. Los analistas van a ser gente de todos los sectores, dependiendo el tema que se trate. Vamos a tener todas las semanas personalidades distintas, expertos en la materia”, detalló.

Por otra parte, Margarita Oropeza indicó que el formato de este programa no existe en Venezuela, en ningún canal, es nuevo, “primero va la parte del entrevistado y después avanzo hacia la mesa de debates y planteo el tema. Todo en la misma hora, unido, compaginado. La gente en su casa va a poder conocer distintas versiones de un tema.

Y en cuanto a la entrevista especial el público se va a poder formar una idea de quien es el ser humano, porque no sólo nos dará noticias, sino que también vamos a conocer parte de la vida de esa persona, esa es una de las novedades del programa . El espacio también quiere ser informal , no queremos transmitir un programa acartonado, de manera que en los hogares nos sientan cercanos a ellos y eso es lo que yo creo que es el plus que tiene , con una dinámica sencilla y directa” , subrayó Margarita.

“Abriendo Puertas” cuenta con la dirección de producción de Julio Iglesias , la producción ejecutiva de Margarita Oropeza. En la producción general Daniela Ramos y Lenín García, bajo la dirección de Douglas Quintana.

“Abriendo Puertas” será transmitido todos los domingos a las 8:00 a.m. y su eslogan es: “Cuando se abre una puerta se abre una oportunidad”.

