El cantante Mr. Brian contó cómo trabajó para conseguir la gloria del éxito con una canción, a cómo debió huir del país por la selva de la muerte para encontrar nuevas oportunidades en Estados Unidos.

Mr. Brian contó su travesía al cruzar la selva del Darién

Si has escuchado “Ando buscando a la chica que sea más bella”, entonces sabes quién es Mr. Brian, el venezolano que causó furor con esa canción que no se dejaba de escuchar en cada lugar de nuestro país, y más de nuestras fronteras, sin embargo, el cantante desapareció de la palestra pública luego de ese gran éxito.

PIONERO DEL REGUETON EN VENEZUELA

Pero casi 10 años después apareció, para contar a qué se dedicó todos estos años, y qué hace actualmente, quien se considera el pionero del reguetón en Venezuela.

Reveló que fue él quien escribió su famoso himno “Ando buscando”, así como otros éxitos de ese tiempo como “Bandereando”. Sin embargo, luego de tener un pico de fama muy alta, surge la duda, ¿Por qué desapareció?

DISMINUYÓ LA PROMOCIÓN

Mr. Brian aclaró en una entrevista, que en su mente nunca estuvo la palabra “retiro”, lo que se disminuyó fue la promoción, “porque se nos hizo muy difícil”.

“En los últimos años, 2015, 2016, 2017, me dediqué a una fundación deportiva, yo daba clases de baloncesto, y seguía apoyando a la música, porque sin estar pegados, seguían interesados, estaba en ferias, fiestas privadas”, aunque reconoció que sí hubo un fracaso a nivel promocional.

El artista, explicó que ignoraba que había que pagar una promoción para distribuir tu tema promocional para que te pongan la canción, “y de allí estaba la llamada “payola”, que es cuando pagas extra para que te pongan hasta 10 veces en una radio, yo ninguna de las dos las hice”, aclaró.

“Por eso mis canciones siguen sonando en las horas loca de Venezuela, porque les gustó a las personas, porque pegó por la calle, por la gente”, dijo Mr. Brian.

DE CANTANTE A BARBERO

La crisis del país en el año 2017, hizo que Mr. Brian como muchos venezolanos saliera del país, producto de la crisis, escasez y la ausencia de shows de entretenimiento. “Me llamaron de Colombia para que hiciera un disco, allá siempre me fue muy bien, pero nunca se cumplió y allí me dediqué a ser barbero”, relató.

“Regresé a Venezuela y allí me llamaron de Ecuador, pero como barbero, me fui solo, sin mi familia, después me llevé a mi hijo mayor, estando allá me separé de mi esposa”, contó el compositor e intérprete de “Ando buscando”.

Rafael, como es su nombre de pila, estuvo tres años en Ecuador como barbero y también como cantante, “allí me salían shows, porque me reconocían (…) regresé a Venezuela, pero allí también mermó mucho los shows porque yo no soy del gobierno, nunca estuve de acuerdo”.

CRUZÓ EL DARIEN

El cantante reveló que se fue a Estados Unidos, con la intención de “guerrear”, como cualquier trabajador, “si se me daba lo de la música, bienvenido, pero primordialmente para darle una mejor calidad de vida a mis hijos”.

Aunque Mr. Brian tuvo visa y viajó varias veces a Estados Unidos, en 2015 se le venció y luego de los problemas políticos entre Venezuela y Estados Unidos, más su imposibilidad económica, no la pudo renovar y decidió irse por la frontera para pedir asilo político.

“Decidí venirme por Colombia, luego el Darién, Centroamérica, México, Estados Unidos”, dijo, antes de relatar cómo fue su experiencia para cruzar la tenebrosa selva fronteriza entre Colombia y Panamá.

El cantante junto a su familia tardó cuatro días en cruzar la selva, que normalmente se cruza en seis días, sin embargo, ellos agarraron dos lanchas: una de Necoclí a Capurganá, y otra que les ahorraba dos días de selva, que es el tramo, explicado por muchos el más peligroso.

No obstante, la experiencia en la lancha no fue la mejor para Mr. Brian, quien dijo que tuvo que recorrer el mar desde las 10 de la noche en un peñero que “parecía que se iba a voltear”.

“Los salvavidas estaban en muy malas condiciones, no había otro día en el que yo haya orado dos horas y media tan continuas y tan aferrado a Dios como ese. Había unos cubanos con unos bebés, mi hijo, mi sobrino. Al que se venga por aquí le digo que no se venga en esa lancha, fue el peor día de susto, porque la pasamos muy mal”, describió el venezolano al recordar su travesía por el Darién.

