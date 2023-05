Villa de Cura cumple 301 años de historia y cultura

Cada 25 de mayo, la parroquia Villa de Cura, considerada el centro de Venezuela, y el punto de partida de grandes manifestaciones culturales, se viste de gala para celebrar su aniversario, en esta oportunidad son 301 años de luchas por preservar su identidad.

Villa de Cura cumple 301 años de su fundación

Cabe mencionar que la fecha exacta de fundación todavía está en discusión y en proceso de investigación, ya que como bien lo afirmó Luis Acosta Rodríguez, primer cronista de la región, no se trató de un día ni de un año específico, “sino de un largo proceso que abarcó el transcurso de muchos días y se gestó a través de varios años”, sin embargo, por tradición, el pueblo villacurano celebra sus fiestas el 25 de mayo.

FECHA EMBLEMÁTICA

En este sentido, Lilian Rodríguez, presidenta del Concejo Municipal del municipio Zamora, comentó que esta es una fecha emblemática, aunque no es un secreto para nadie que Villa de Cura no se fundó como las demás ciudades de Venezuela. “Existen diversas circunstancias por las cuales su historia se debate entre cronistas e historiadores y ellos serán los encargados de fijar la claridad en ella, porque todavía hay dudas en cuanto al año y la fecha, pero nosotros continuamos con nuestra tradición de festejar el día de hoy”, explicó.

Lilian Rodríguez, presidenta del Concejo Municipal del municipio Zamora

Es por este motivo que durante la sesión solemne de hoy se estarán tocando estos temas de interés histórico. “Nuestra alcaldesa Anahís Palacios, que es el alto mando de nuestro municipio, estará conversando con nosotros este día en su alocución sobre estos temas y lo que es la realmente Villa de Cura, sus tradiciones, su trayectoria y costumbres”.

EXALTAR LAS TRADICIONES

Rodríguez también aseguró que la alcaldesa se ha esmerado en la búsqueda de estrategias para exaltar las tradiciones, sobre todas fechas patrióticas y culturales del municipio, al igual que las tradiciones y manifestaciones culturales.

Armando Hernández, vicepresidente de la Cámara Municipal de Zamora

Además de esto, confesó que en el caso de que los historiadores y cronistas definan otra fecha de fundación, con pruebas, soportes y argumentos, se pensaría en realizar algún ajuste en la celebración, pero sin dejar a un lado la fecha tradicional.

“Como decirle al villacurano que no celebre el 25 de mayo, que es parte de una tradición de mucho arraigo y además una fiesta muy esperada por todos los zamoranos; aunque también es bueno profundizar en nuestra historia, porque si no conocemos nuestras raíces, no conocemos para donde vamos”, puntualizó Rodríguez.

DÍA NO LABORABLE

Por otra parte, Armando Hernández, vicepresidente de la Cámara Municipal de Zamora, recordó que este día fue decretado como no laborable para la parroquia Villa de Cura e invitó a toda la población a que asistan a la sesión solemne donde estarán condecorando a personalidades de mucha trayectoria en la entidad.

“Algunos historiadores dicen que no es la fundación, sino la ratificación de la fundación, sin embargo, nosotros esperamos que se comprueben hechos de veracidad para confirmar la fecha, pero hasta tanto, estaremos haciendo los decretos tal cual como se ha establecido la norma hasta el momento”, comentó Hernández.

SESIÓN SOLEMNE

Concejal Ever Toro

Ever Toro, concejal del municipio Zamora, afirmó que en el marco de las actividades organizadas para la celebración de estos 301 años de la capital del municipio, el Concejo Municipal estará llevando a cabo una serie de actividades, entre las que destacan, la sesión solemne en la cual se tiene previsto la cantidad de 10 condecorados que van a ser exaltados por sus méritos y aportes a la comunidad; también contaremos con la presencia de las distintas autoridades como diputados de la Asamblea Nacional, del Cleba y el Poder Público Municipal”.

Toro también invitó a los villacuranos a participar de la misa a realizarse a las 10:00 am, y a las actividades artísticas y culturales que se estarán llevando a cabo luego de la sesión, para llenar de alegría esta parroquia y así conmemorar su aniversario.

“No se trata sólo de que Villa de Cura cumpla un año más, sino el valor histórico y la riqueza cultural que lo identifica, no solamente como parroquia, sino como capital del municipio, y por eso se estarán realizando una serie de actividades a lo largo de este día”, finalizó Toro.

Máximo Barrios

VILLACURANOS SUEÑAN CON MEJORAS

Aunque existen muchas dificultades, los villacuranos se sienten plenamente orgullosos de serlo.

En este sentido, Máximo Barrios desea principalmente que la lluvia no arruine la celebración, pero además de esto, desea que cada día este pueblo pueda salir adelante, porque considera que tiene mucho para dar. “Me siento orgulloso de ser villacurano y aunque fui bombero 25 años en Caracas, siempre supe donde estaban mis raíces y cuando me llamaban campesino, yo respondía ‘campesino y todo, pero nací en el centro de Venezuela”.

Barrios tiene tanto arraigo a su pueblo que lo vio crecer, que a sus 71 años de edad, participó el pasado viernes en el recorrido de la antorcha desde la puerta de La Villa hasta la plaza Bolívar de la comunidad, junto a un grupo de amigos aficionados a los deportes y las caminatas.

COSTUMBRES Y TRADICIONES

Jorge Silva

“Entre los valores de los villacuranos que quiero resaltar es la perseverancia, en esa lucha incansable por preservar nuestras costumbres y tradiciones, también destaco la artesanía, porque este era el centro de acopio de casi todos los estados, en cuanto a este rubro y es algo que debemos seguir impulsando”, precisó Barrios.

Por su parte, Jorge Silva, quien se considera un “villacurano rajao”, por haber nacido y crecido en este lugar, aseguró que su mayor deseo es que las cosas mejoren en cuanto a los servicios públicos y la economía, sin embargo, destacó las maravillas de esta población. “Me gustan sus tradiciones, el trato de su gente, el arraigo a nuestra cultura, porque incluso hay gente de todo el país a la que le gusta La Villa y más aún nosotros debemos sentirnos orgullosos”, confesó.

Martín Silva, quien se encontraba sentado a su lado en la tan emblemática plaza Bolívar, comentó su tristeza por ver a su pueblo retroceder en muchos aspectos. “Mi deseo es que ya no vayamos en retroceso, que dejemos de ser un municipio abandonado por sus autoridades, pero más allá de eso, hay que valorar la tierra donde uno nació y más si se trata de una ciudad tan importante históricamente”, acotó.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

