¿Por qué nos gusta tanto ver vídeos de gatos en Internet?

¿Sabes por qué nos gusta tanto ver videos de gatos en Internet? La eterna pregunta sobre cuál es el motivo por el cual triunfan los videos de gatitos en Internet, y hace que nos pasemos horas y horas delante de la pantalla de nuestro celular o computadora, por fin parece tener respuesta.

El encargado de desvelarla ha sido Alexis Ohanian. Si les decimos su nombre quizá a muchos de ustedes no les suene de nada, pero si les contamos que se trata del cofundador de la red social Reddit (junto con Steve Huffman), la situación cambia. Pues bien, estos días este empresario ha vuelto a ser noticia por revelar el que él cree que es el motivo que está detrás de que nos guste tanto ver videos de gatos en Internet.

GATOS POR LA RED

En una entrevista realizada en Fortune, Ohanian ha confesado su teoría para explicar por qué tienen éxito de los videos de gatitos en Internet. Resulta cuánto menos llamativa la teoría que ofrece este empresario americano acerca de los videos virales de gatos por la red: según su versión, las fotos de gatos -y su éxito en las redes- están muy relacionadas con los comportamientos sociales de las personas.

En esta línea, Ohanian sostiene que la llegada de Internet ha dado luz verde para que los usuarios con problemas para socializar encuentren una manera de hacerlo. Así, este empresario afirma que “la razón por la cual los gatos triunfan en Internet responde a que los dueños de estos felinos no han llegado a pasar tiempo con otros dueños de estos animales hasta la aparición de Internet”.

NO CREEN EN RELACIONES SOCIALES

Es decir, que en su opinión la red ha permitido crear una red virtual en torno a los dueños de gatos, una situación que no se produce en el mundo real. A diferencia de lo que ocurre con los perros, cuyos cuidadores tienen que sacarles a la calle repetidas veces a lo largo del día, con los gatos sucede lo contrario. Estos felinos no exigen a sus dueños sacarles a pasear, de ahí que no creen relaciones sociales cara a cara.

Esta carencia explicaría por que triunfan los videos de gatos en Internet, puesto que los cuidadores se sienten unidos e identificados con estas comunidades online y se haya convertido en un lugar para intercambiar experiencias y consejos acerca de estos animales domésticos.