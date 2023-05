Barbie viaja al mundo real en el nuevo tráiler de la película

Durante la jornada de este jueves Warner Bros. Pictures dió a conocer un nuevo tráiler de Barbie, la película protagonizará Margot Robbie en el papel del clásico juguete y Ryan Gosling como Ken.

WW lanza nuevo tráiler de la película Barbie

De acuerdo a lo que muestra este nuevo adelanto, Barbie dejará atrás su vida color de rosa para visitar el mundo real, aventura en la cual será acompañada por Ken.

Barbie fue co-escrita por Greta Gerwig y su pareja, el director Noah Baumbach, mientras que el elenco también cuenta con la participación de America Ferrera, Simu Liu, Kate McKinnon, Michael Cera y Will Ferrell, quien dará vida al CEO de Mattel, entre otros.

En este adelanto, vemos por fin a Barbie y Ken en el mundo real, para desesperación de Will Ferrell. Se han alejado de los días siempre maravillosos, los tacones y los bailes perfectamente coreografiados al son de Dua Lipa (la canción se llama Dance the Night, tal y como se puede ver en las historias de Instagram de la artista) en Barbie Land, para adentrarse en una ciudad de gente que no los reconoce, los mira con sorpresa, los acosa y los encarcela.

Robbie y Gosling no están solos en esta atrevida apuesta; los acompañan varias ‘Barbies’ sonrientes y algún que otro ‘Kens’ inseguro. Simu Liu (Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos), Kate McKinnon, America Ferrara (The Good Wife), Alexandra Shipp (Con amor, Simon), Ferrell o Dua Lipa, con cola de sirena, aparecerán en el filme.

La película tiene programado su estreno para el próximo 21 de julio.

