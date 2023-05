Vecinos de 23 de Enero exigen reactivación del pozo de agua

Vecinos de la comunidad 23 de Enero del municipio Girardot, exigen a las autoridades que cumplan su compromiso de solucionar la problemática del agua en los sectores más vulnerables de la entidad, fijándolo como un derecho constitucional, violentado en los últimos años.



Al respecto, Roberto Lara, dirigente vecinal, hizo un llamado a las autoridades a abocarse a la problemática de la escasez de agua, la cual los agobia, pues deben hacer malabares para surtirse ante la falta del vital líquido.

“En nuestro sector contamos con un pozo que se desactivó de forma inconsciente desde hace 20 años, un pozo que daba la libertad de que los vecinos tuvieran agua de calidad todos los días del año”, aseveró.

Puras promesas

Asimismo, recordó la promesa hecha por las autoridades sobre la reactivación de un pozo para el beneficio de la comunidad, y ya han pasado varios meses de aquellas palabras, no han recibido respuesta alguna sobre esas acciones.

“Los vecinos de 23 de Enero nos encontramos recibiendo agua del Acueducto Regional del Centro completamente sucia y putrefacta, no apta para consumo humano. Por ello, exigimos como miembros de la comunidad la reactivación del pozo para el beneficio de todos los habitantes”, indicó.

Varios sectores de Girardot afectados

Por su parte, el concejal Francisco Solórzano agregó que tal situación la están padeciendo todos los ciudadanos en cada uno de los sectores del municipio Girardot, en especial los vecinos de la parroquia Los Tacarigua, quienes llevan años viviendo como camellos ante la falta de suministro de agua potable.

“Hoy estoy haciendo acto de presencia acá en la zona del 23 de Enero por la situación que están padeciendo los vecinos por el tema del agua. El ciudadano alcalde Rafael Morales estuvo el pasado 9 de febrero en esta comunidad, comprometiéndose a solucionar, a dar apertura a este pozo para solventar esta gran problemática”, cuestionó.

A su vez, instó a las autoridades a ponerse a “tono” y cumplir con lo ofrecido en el sector, de manera que no sean simples promesas que queden en el aire y no se solucione tal situación, “como dicen los dirigentes de la zona, esto es un problema de todos. Un problema de servicio público que padecen los ciudadanos día a día. Y cuando les llega el poquito de agua de Hidrocentro, viene en condiciones no aptas para el consumo humano”, condenó.

Para finalizar, el concejal instó a los organismos competentes dirigirse a Caracas y pelear por los recursos que hagan falta para solucionar las problemáticas presentes en las comunidades, no sólo con el tema del agua, sino también con el resto de los servicios públicos.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo