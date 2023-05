¿El público resiente las súplicas de Anuel a Karol G?

Anuel desató una guerra contra todo el que impida que Karol G vuelva con él, e incluso Feid ha recibido los ataques del intérprete. ¿Pero el público lo está resintiendo?

La campaña de desamor de Anuel parece ya ser parte de su gira mundial y es que en cada concierto ha aprovechado para recordar a la cantante.

En esta ocasión la expareja de Yailin continuó con su discurso a la intérprete de TQG y pidió que lo perdonen:

Con un cártel que dicta: “Perdónalo Bebecita”, el cantante le hizo una súplica a la colombiana: “Reina te están hablando, pero ya basta, demuéstrale al mundo que lo que se necesita es paz”, dijo.

Asimismo todo parece indicar que le dedicó su canción Mejor que Yo: “desde hace tiempo que no nos comemo’, ya tienes novio, te echo de meno’, él no te entiende como yo te entiendo… Mejor que yo él nunca va a ser, no, ni anotando mis truquito’ en un papel”.

Al respecto, diversos usuarios se mostraron molestos con la insistencia: “Mijo supérala ya! Aburres ya”, “Ya no sabe ni que hacer el niño por llamar la atención, solo por ganar fama y vistas a sus perfiles porque sino nadie lo ve”, “La gente paga para ir a ver eso, uy no”, escribieron.

