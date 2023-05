Inversiones RefriCCS estafa en venta por Instagram con compresores defectuosos

La compañía Anglos Trade International, acudió para denunciar lo que consideran una presunta estafa por parte de la empresa Inversiones REFRICARACAS con la cuenta @REFRICCS777 de Instagram por la venta de un compresor de aire acondicionado como nuevo y son repotenciados defectuosos.

Cuenta de instagram de la compañia denunciada. FOTO CORTESÍA

La empresa se anuncia en Instagram como una tienda física y resulta que es tan solo una oficina donde no están los compresores que venden. La empresa vendió y les cobró en $1,600 dos compresores para aire acondicionado de 7.5 toneladas Scroll R22 Serial 11EA9997D Modelo ZR190KC-TW5-550, pero en cuatro ocasiones han salido defectuosos.

Compresor defectuoso. FOTO CORTESÍA

Los compresores al parecer serían vendidos en internet e Instagram engañosamente como nuevos y marca Copeland nuevo, no obstante son repotenciados de otra calidad baja y dudosa.

Ya en cuatro ocasiones, y siete meses de espera, se ha tratado de instalar y nada que funcionan estos compresores chimbos de REFRICARACAS, ya que los compresores no duran ni una semana funcionando.

REFRICCS, representado en una oficina en la Av. Universidad, Edificio Alianza, piso 1, en Caracas, DF. por la Sra. Carolina González, se rehúsa a devolver el dinero o hacerse responsable de entregar un compresor de acuerdo a lo que vendió.

“La Sra. se lavó las manos diciéndole a nuestros representantes que ellos hacen negocio así en internet y que fuéramos a reclamar donde quisiéramos. Además, afirmó que ya no contaba con ese dinero para devolverlo pues ella le compra a sus proveedores y pagó con nuestro dinero. Incluso instó a que buscáramos un abogado para demandarlos, que nunca ganaríamos el caso por la lentitud de la justicia en Venezuela”.

Esto lleva ya varios meses, desde noviembre, y ha afectado a más de 100 personas que laboran en una empresa donde sería instalado el aire acondicionado, específicamente en Maracay, estado Aragua.

Inclusive estas personas han sufrido subidas de tensión por las altas temperaturas que ha sufrido el país. Además, “le causa un daño económico a nuestra empresa, que servimos al cliente en Maracay y acordamos un precio de un repuesto y se ha ido incrementando. Nos cuesta además el traslado y cada vez que hemos reclamado nos piden hacer un pago extra de $600”.

Local donde ocurrió la presunta estafa. FOTO CORTESÍA

Belarmino Fernández, director de Anglos Trade International, ratificó que la compañía se siente estafada por parte de esta empresa con sede en Caracas, cuya responsable es, Carolina González, pero se desconocen los verdaderos dueños pues anuncian engañosamente en Instagram solamente.

La empresa no ha respondido adecuadamente al hecho de que ninguno de los compresores suministrados ha funcionado, “a pesar de que Anglos Trade International accedió a su requerimiento sine qua non de que el último compresor fuera instalado por un técnico por ellos seleccionaron, en condición de personal de confianza de Refriccs. Aún así no sirve y no reconocen la compra”.

“Nos sentimos estafados, engañados, desde el comienzo de la compra, que se realizó sin demoras, con pagos en divisas antes de la entrega del producto. Sin embargo, cuando el primer compresor presentó fallas fue que nos dijeron que se trataba de un equipo refurbished o repotenciado”, dijo Fernández. Muy a pesar que lo compramos como nuevo.

Relató el vocero se vieron obligados a seguir adelante con el proceso de garantías, hasta que Refriccs comenzó a poner condiciones, en cuanto al personal que tenía que instalar el equipo. “No solo accedimos a su petición, sino que hasta terminamos pagando honorarios al técnico por ellos seleccionado, con nombre y apellido, pensando que si el compresor fallaba no habría justificación para negarnos la garantía. Pero no fue así”.

“Nos sentimos estafados, engañados, por esta empresa, por lo cual hacemos un llamado al SUNDE al MINISTERIO PÚBLICO, CICPC, al fiscal general Tareck William Saab y demás instituciones del Estado para que se investigue nuestro caso y que caiga la Ley sobre esta empresa. Y que estas personas inescrupulosos con avisos engañosos no se salgan con la suya o estafen nuevas víctimas como nosotros. Iremos hasta las últimas consecuencias para que este tipo de empresas fantasmas no estafen a más ciudadanos. Alertamos a la comunidad para que no se dejen llevar por ofertas engañosas como esta y no compren por esta cuenta @REFRICCS777.

Tratamos de llevar a la reflexión a los representantes de Refricss por siete meses, a quienes no debemos ni un dólar, a quienes complacimos en todo, hasta en el personal encargado de la instalación, aunque eso corresponde a nuestro propio personal de refrigeración”, explicó.

“Queremos que se haga justicia y que tengamos lo que compramos o nos sea devuelto el dinero”, agregó.

“Solicitaremos el avocamiento de entes como el Ministerio Público esta semana, que actualmente está presto a abordar diversas áreas más allá de lo estrictamente penal, en beneficio de empresas como nosotros, que ante la ley no estamos solas, o a merced de proveedores irresponsables”.

Para finalizar recalcó que es imposible para Anglos Trade International no sentirse estafados; “hemos cumplido en todo, con mucha paciencia, con esfuerzo, hemos ido más allá de nuestras obligaciones como compradores, asumiendo hasta gastos del proveedor, y seguimos sin compresor o sin devolución del dinero”.

elsiglo