Paraparal cada año se vuelve más inhabitable por las inundaciones

La llegada de la temporada de lluvias en Venezuela se vuelve un periodo de incertidumbre y desespero para los habitantes de Paraparal, municipio Linares Alcántara, estado Aragua, ya que cada año deben lidiar con las inundaciones, producto del desbordamiento de ríos, caños y del mismo lago Los Tacarigua, perdiendo electrodomésticos hasta viviendas completas por esta situación.

Los habitantes temen que el lago tome su cauce y ellos estén allí todavía

Este fin de semana fue el comienzo de este calvario anual, y los residentes de esta popular barriada volvieron a denunciar las problemáticas que padecen cada vez que las aguas se les acumulan en las calles, temiendo volver a perder sus enseres o sus hogares.

Teresa Barreto, quien desde hace años vive en esta comunidad linarense, explicó que una vez más amanecen con el agua dentro de las casas. “Amanecimos como amanecemos cuando hay lluvias, año tras año se ha visto este escenario, no podemos salir de aquí, tenemos que estar buscando caminos verdes, llenándonos de barro”, expresó la ciudadana.

Barreto aseguró que se considera chavista y madurista, pero fiel a las doctrinas revolucionarias, donde está presente la autocrítica, dio a entender que estos problemas que padecen los habitantes de Paraparal se deben atender urgentemente.

“Soy revolucionaria y por lo tanto tengo que denunciar este problema”, aclaró la mujer.

A pesar de que Barreto explicó que padece de enfermedades en la piel, producto de las condiciones insalubres que ocasiona la acumulación de aguas putrefactas, la mujer aseguró que ella no es la única que sufre, resaltando que todos en la barriada, especialmente los adultos mayores deben aguantar y exponer sus vidas cada vez que las inundaciones se hacen presentes.

“Somos muchas personas mayores que nos estamos muriendo, y ya los propietarios de estas viviendas serán nuestros hijos”, agregó.

BOMBAS PARADAS

Teresa Barreto

Aunque el día de ayer las autoridades municipales y regionales volvieron a poner a funcionar las bombas de rebombeo, Barreto cuestionó que las mismas no estén en funcionamiento cuando realmente las necesitan.

“Siempre está el problema que si el gasoil, el combustible, entonces son tres o cuatro días que uno pasa con esa agua allí, teniendo que dar la vuelta por el barrio, exponiéndose a tantas cosas, a caerse por ejemplo”, afirmó la adulta mayor.

Barreto aclaró que ya su casa se ha llenado de agua en varias oportunidades, debido al desbordamiento de los caños. Afortunadamente este fin de semana no ocurrió, pero teme que en cualquier torrencial que caiga, ésta se vuelva a inundar.

Concluyó exigiéndoles a las autoridades, en especial a la gobernadora Karina Carpio, llevarse la mano al corazón y resolver este sufrimiento que anualmente los habitantes de Paraparal sufren.

“Piensen porque estas familias tienen que vivir de esta manera, nosotros somos gente, no somos animales, tenemos derechos como venezolanos que somos, a disfrutar lo que hay en Venezuela”, concretó.

AYUDA URGENTE

Suhail Uzcátegui, quien se encontraba en la calle principal de Paraparal II, entre las manzanas K y L, relató que el problema de las inundaciones en esta comunidad ya tiene más de 10 años, donde los damnificados no pueden seguir viviendo en los refugios de cielo abierto ni perder todos los años sus enseres.

Paraparal se vuelve cada año más inhabitable por las inundaciones

“Una persona me manifestó que la nevera se le dañó porque se le metió el agua este fin de semana”, comentó la ciudadana.

Uzcátegui denunció que el agua de lluvia se mezcla con las aguas servidas, ocasionando un sinfín de problemas de higiene, ocasionando que la calidad de vida de los habitantes merme progresivamente.

FOCO INFECCIOSO

Suhail Uzcátegui

“Esto que ven aquí no son simplemente aguas de lluvias, son aguas servidas de Francisco de Miranda y Paraparal, mezclada con las de lluvia. Es un foco infeccioso, aquí hay niños, adolescentes, personas de tercera edad y discapacitadas. Incluso mi mamá estuvo quince días hospitalizada en el Seguro de la Ovallera, al borde de la muerte por esta situación. Aquí pasa de todo”, agregó.

La vecina afectada afirmó que también es partidaria al proceso revolucionario, asegurando que el presidente de la República, Nicolás Maduro, no está al tanto de lo que pasa en esta barriada aragüeña.

“No sabe nada de esto, todos los alcaldes y gobernadores tienen su número telefónico, no lo llaman porque no quieren. Qué están esperando para informar lo que está pasando en Paraparal”, exclamó la ciudadana.

Asimismo, cuestionó que las cinco bombas no estén operativas por falta de gasoil, asegurando que este combustible si lo hay, porque si no el transporte público no estuviera en funcionamiento. “Deberían tener una reserva o estar preparados ante esta situación”, aseguró.

Uzcátegui señaló que ya han pasado 12 años desde que declararon una parte de la comunidad como refugio de cielo abierto, donde denunció que las personas que aún siguen allí claman por unas viviendas dignas.

No obstante, cuestionó que la comunidad se vuelva una “mina de oro” para las personas que realizan ayudas benéficas, a costa de las inundaciones. “Para acá cuando esto se inunda, vienen medicamentos, bolsas de comida, comida preparada, entonces allí supuestamente hay quienes se lucran de esta situación.

Se exponen a lesiones buscando suelo firme para no mojarse

DEL CIELO ABIERTO NO SE VIVE

José Alejandro Gómez Caicedo

José Alejandro Gómez Caicedo, quien reside en Paraparal I, vereda 25 de la Poligonal A, destacó que desde las 2:00 a.m. de este lunes han estado pendiente de lo que ocurra en la comunidad. Sin embargo, aseguró que a pesar de estar acostumbrados a esta situación, ya están cansados de tener que perder sus muebles por esto.

“Son varias generaciones que hemos pasado y perdido enseres”, agregó.

El vecino afirmó que en esa comunidad hay conformados los denominados refugios a cielo abierto, pero que estos ya cumplieron su cometido, queriendo trasladarse a otro lugar para así vivir dignamente.

“No es justo por los niños y los adultos mayores que han pasado por esto, porque ya nosotros deberíamos tener casa. Esta es una zona de riesgo que en cualquier momento, ni Dios lo quiera, nos podemos morir aquí”, aseveró.

Mercedes Vitoria

Por último, Mercedes Vitoria, quien también habita en la vereda 25 de la Poligonal A de Paraparal I, aseveró que esta situación es crítica, temiendo que el muro de contención de lago Los Tacarigua, ceda y cause una desgracia.

Para ella, la solución es salir del refugio, ya que afirmó que ya no aguantan seguir en esas condiciones.

“Aquí estuvo la gobernadora y nos prometió que nos iba a dar ubicaciones a nosotros por el problema que tenemos con las inundaciones. Pero estamos esperando que venga un organismo y nos diga, porque ya nosotros estamos cansados de esta problemática”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

YN