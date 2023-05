Nodal no perdona las burlas de J Balvin: Hay personas falsas

Actualmente Christian Nodal está pasando por uno de sus mejores momentos, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. Y es que además de sus éxitos musicales, el artista de “Botella tras botella” vive momentos de dicha junto a su novia Cazzu, con quien espera a su primer bebé juntos.

Foto: Archivo

Sin embargo, 2022 no fue tan bueno con el ganador del Grammy, quien no solo experimentó una escandalosa ruptura con Belinda, con quien estuvo comprometido. Además, se vio envuelto en una incómoda controversia con J Balvin.

Todo comenzó cuando el cantante colombiano quiso bromear sobre la apariencia de Nodal. El futuro padre tomó sus redes para defenderse, y luego, siguiendo los pasos de Residente, le dedicó su propia tiradera titulada “Girasol”.

El tiempo pasó, y si bien superó el mal trago, Nodal ha dejado ver que no perdona a Balvin, e incluso sugirió que lo considera una persona falsa.

“Sí hablé con él, pero, la verdad, siento que hay personas reales y personas falsas”, dijo en el show Tirando bola. “Me considero una persona bien real, si te digo algo a ti, eso es lo que es, y tú me dices algo a mí, lo tomo por hecho”.

Un duro momento

Nodal se sinceró recordando cómo durante la época de su intercambio con Balvin, él se encontraba atravesando un momento duro.

“Cuando alguien te echa carrilla de algo, pero no conoces a la persona… si yo no te conozco, no voy a llegar contigo a decir algo que te pueda sacar de pedo”, continuó. “Estaba en una etapa muy mala de mi vida y encima había un contexto más privado de mensajes, entonces yo creo que el compa nada más quería hacer un dueto o algo”.

Claramente, Nodal no permitirá que nadie se burle de él. “Yo ya venía como ‘no voy a hacer el meme de nadie más’. Menos de un wey que tiene un chingón de millones, ni lo topo, ni lo conozco, ni nada y pues me le fui encima”, dijo.

Te recomendamos: Christian Nodal y J Balvin inician pleito por una “broma”

Christian dejó claro que actualmente no tiene ningún tipo de relación. “Ya todo bien, ya está bloqueado”.

elsiglo, con información de E!

YN