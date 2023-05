Crecida del caño Colorado arrastró una vivienda en Río Blanco II

Las fuertes lluvias de este fin de semana dejaron a su paso diferentes problemáticas en las zonas de riesgo del estado Aragua, como en el caso de Río Blanco II, donde en la calle principal, el anexo donde residía el señor Filiberto Madrid desde hace 25 años, fue arrastrado por la crecida del caño Colorado.

Caño Colorado arrastró todo a su paso luego de las recientes lluvias

Filiberto Madrid perdió todas sus pertenencias a causa de la crecida del caño Colorado

Por suerte, Madrid y su esposa no se encontraban allí cuando todo sucedió, pero aunque físicamente se encuentran a salvo, piden a los entes gubernamentales que no se olviden de ellos que lo perdieron todo y no tienen otro lugar donde vivir.

“Voy a construir una piecita más arriba con lo poquito que me quedó, porque yo no tengo trabajo ahorita, lo poquito que recuperé, fue porque mi papá que vive en frente lo sacó a tiempo, porque yo no estaba”, relató Madrid, quien además confesó que ya recibió la visita de un personal de la Alcaldía, la Policía y los Bomberos, quienes le dijeron que terminara de desarmar el techo porque ya ese lugar no es habitable.

Armar su ranchito

Este hombre no puede adjudicarse porque el anexo en el que vivía está dentro del terreno de otra propiedad, así que no le queda otra alternativa que armar un “ranchito” unos metros más arriba de donde estaba su antiguo hogar.

“Los funcionarios me dijeron que en el transcurso de la semana me iban a reponer lo que perdí y espero que sea así, porque de verdad que no tengo para donde irme y yo perdí todos los corotos: La cama, la nevera, el ventilador, la cocina, el escaparate con mi ropa, no me quedó mucho”, continuó el afectado.

Sólo quedó el techo de la casa del señor Filiberto Madrid

Madrid también aseguró que el año pasado también se vio afectado por las lluvias, e incluso representantes de las comunas fueron hasta su casa, pero le dijeron que debido a la contingencia por el deslave de El Castaño, las máquinas nunca llegaron y ahora vive la tragedia que tanto temía.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA

MV