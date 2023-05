Hablamos con un experto para poner a prueba si son realmente efectivos los parches adelgazantes, que prometen ayudar a perder grasa, modelar la silueta y hasta perder el apetito.

Adelgazar se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de hoy en día; y no solo de las mujeres, también de hombres que, con el paso de los años, se han ido preocupando cada vez más no solamente por su aspecto físico, sino también por su salud. Y es que los datos hablan por sí solos: se estima que en 2030 un 55% de las mujeres y un 80% de los hombres estarán en índices de sobrepeso u obesidad. Una alarma que pone de relieve la importancia de cuidarse.

Sin embargo, bajar de peso no es nada sencillo. La fórmula de éxito no es ningún secreto, se trata de combinar una alimentación sana y equilibrada (alimentos frescos y naturales, preparaciones poco grasas, olvidarse de las grasas trans…) con ejercicio físico continuado. Además, cargarse con altas dosis de fuerza de voluntad y paciencia pues, como en todo, no hay magia que acelere un proceso que debe ser natural para que el cuerpo lo asuma de forma apropiada. Ni dietas milagro, ni detox que prometen hacer perder peso de manera exprés, ni productos que se presentan como la solución definitiva al problema. Es el caso de los parches adelgazantes, un recurso que se ha puesto de moda y que, dada su sencillez, ¿quién se resistiría a probarlos?

Qué ofrecen los parches adelgazantes

“Son unos parches con unas supuestas sustancias naturales que se pegan en el abdomen durante un corto periodo de tiempo y, de nuevo, supuestamente producen un efecto quema-grasa en la zona abdominal”, nos comenta Alejandro Cánovas, nutricionista del Barceló Montecastillo, resort de Jerez de la Frontera en el que se han implementado interesantes medidas saludables. Un vistazo a la oferta de estos parches permite descubrir el amplio abanico de opciones que ofrecen; además de quema-grasas, los hay que se venden como aliados para controlar el colesterol, mejorar las digestiones y hasta acelerar el metabolismo.

¿Son realmente efectivos?

Cuestionamos la eficacia de estos parches con el experto nutricionista y esta es su respuesta. “No son para nada efectivos, realmente no producen ningún efecto en el cuerpo. Solo la pérdida de dinero de la persona que los compra, que es, realmente, lo único que pierde al utilizar estos métodos milagrosos”. Desde la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN) nos advierten que “estos parches carecen de cualquier tipo de evidencia científica”.

No funcionan, pero están de moda, lo que abre un nuevo debate, el que tiene que ver con posibles contraindicaciones: “No tienen, en absoluto, ningún efecto secundario. Es más, podríamos decir que no tiene ningún efecto, solo lo tendría si a la vez que el parche la persona adquiere unos hábitos de alimentación saludable y aumenta su actividad física en el día a día; pero claro, entonces no sería gracias al parche”, asevera Cánovas.

Investigaciones recientes

Cuestión aparte son los recientes estudios que se han llevado a cabo en la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur, donde han desarrollado un parche ‘para adelgazar’ cuya metodología es completamente diferente. Cuenta con un centenar de microagujas y libera medicamentos a través de la piel para ayudar a rebajar los niveles de grasa, en la línea del parche para el colesterol que han sacado a la luz científicos de la UNAM en México. Unos primeros testeos que de momento no están en el mercado y que nada tienen que ver con ‘milagrosos’ parches que hoy por hoy se venden con la promesa de hacerte perder peso.

