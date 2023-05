Falla eléctrica en Aeropuerto Internacional de Maiquetía causó retrasos en vuelos

En relación con la falla, los usuarios aseguraron que, a pesar de que el terminal de Maiquetía cuenta con planta eléctrica, esta no es suficiente para operar las cintas de equipaje y los mostradores de chequeo, además de los retrasos en los vuelos

Usuarios se quedaron varados en el terminal aereo de Maiquetía por fallas eléctricas El Siglo Foto Cortesía

La noche de este sábado 20 de mayo el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, ubicado en La Guaira, presentó retraso en sus vuelos debido a una fuerte falla eléctrica que ocurrió en gran parte del país.

A través de las redes sociales, diversos usuarios aseguraron que, a pesar de que el terminal cuenta con planta eléctrica, esta no es suficiente para operar las cintas de equipaje y los mostradores de chequeo. Incluso, denunciaron que ni las luces de emergencia funcionan, por lo que señalaron que es “todo un misterio cómo van a entregar las maletas”.

En este contexto, el periodista Dexcy Guédez señaló que el vuelo de los turistas rusos desde Margarita hacia Caracas, fue cancelado este domingo debido a la avería eléctrica.

“Desde la noche de este sábado el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía está sin electricidad. Los vuelos entre los diferentes terminales aéreos como Margarita, Maracaibo y Puerto Ordaz están retrasados este domingo 22 de mayo”. Así publicó la comunicadora en uno de sus tuits.

También te puede interesar: Conviasa inaugurará vuelos directos a Siria

Por su parte, el economista Leonardo Vera dijo: «Sin luz en Maiquetía. No hay siquiera torre de control ¿Cómo es posible que el aeropuerto internacional más importante del país no tenga una planta eléctrica de emergencia? Tampoco protocolos para contingencias. No hay siquiera personal en sitio».