Phil Jones deja el Manchester United

El defensa Phil Jones dejará el Manchester United este verano, cuando termina su contrato, tras haber disputado tres partidos desde enero de 2020.

Phil Jones. FOTO CORTESÍA

El futbolista inglés, de 31 años, llegó al United en 2011 procedente del Blackburn Rovers y desde entonces ha disputado 229 partidos con los ‘Diablos Rojos’, pero su trayectoria se truncó debido a las lesiones y solo ha podido participar en tres encuentros en los últimos tres años.

Su último partido data de la temporada pasada, cuando en el último partido de liga sustituyó a Juan Mata contra el Brentford.

“Los últimos dos años han sido muy difíciles. He echado mucho de menos el fútbol y he trabajado mucho para poder estar en forma. No hay nada que no haya intentado”, dijo el central inglés, que representó a Inglaterra en 29 ocasiones.

Aun sin Jones en sus fila, el Manchester United le llega buenas noticias

El jeque catari Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani ha mejorado su oferta por el Manchester United, con el objetivo de superar la candidatura de Jim Ratcliffe, dueño de Ineos.

La nueva oferta, según la prensa inglesa, incluye la compra del 100 % del club, a diferencia de Ineos, que estaría abierta a hacerse solo con una parte del accionariado, finiquitaría la deuda total y crearía un fondo que ayudara a la comunidad alrededor del United.

La deuda del club, que estaría alrededor de los 1.000 millones de euros, entre préstamos y deuda total, es uno de los grandes obstáculos para cerrar la compra, pero Catar estaría dispuesta a asumirla toda para hacerse con el club inglés.

Ineos, que presentó su última oferta el pasado 28 de abril, bajó sus pretensiones y de adquirir un 69 % de las acciones del club pasaron a un 50 %, lo que implicaría mantener a la familia Glazer en la dirección del United.

Los Glazer compraron el club en 2005 por algo más de 900 millones de euros y aunque deportivamente el proyecto se sostuvo durante varios años, ha ido en declive desde 2014, el año de la marcha de Alex Ferguson, lo que unido a ciertas polémicas, como la creencia en la afición de que esta familia estadounidense ha endeudado al club, ha provocado que se pida su salida.

No hay fecha exacta para que los Glazer decidan cuál es la candidatura favorita para comprar el Manchester United.

