Los padres y representantes piden a los maestros que retornen a las aulas, por lo que los educadores convocaron a una reunión para informar que retomarían las actividades escolares al iniciar el mes de mayo, para que los estudiantes de la Escuela Básica Estadal Mariano Picón Salas ubicada en La Julia, municipio Santiago Mariño, puedan promoverse de grado; sin embargo, estas clases serían una vez a la semana.

En la Escuela Básica Mariano Picón Salas, los estudiantes sólo reciben clases los días martes

Un grupo de representantes ha rechazado este planteamiento debido a que necesitan que por lo menos, los jóvenes vean sus clases tres veces a la semana como ocurre en otras instituciones o que de lo contrario, implementen alguna estrategia a distancia como se hacía durante la pandemia.

Un solo día de clases

En este sentido, Margaret Acosta, una de las representantes, aseveró que en la última reunión, las madres expresaron su desacuerdo, porque un solo día de clases es injusto para los niños, “pero ellas dijeron que ya nosotros habíamos firmado un acta en el que estábamos de acuerdo con eso y nos sorprendimos porque se supone que lo que firmamos era una lista de asistencia”.

Margaret Acosta

Del mismo modo, Acosta señaló que la situación en el liceo es aún peor, ya que los estudiantes sólo acuden dos veces a la semana, cada quince días y por lo tanto considera que los niños no reciben una educación de calidad.

“Planteamos muchas propuestas, incluso les podíamos dar un aporte económico entre todos, o entregarles bolsas de comida y nada les pareció, nos trataron de manera muy déspota y afirmaron que su sindicato los apoya, entonces decidimos acudir a los medios de comunicación para que esto de verdad se solucione”, continuó la representante.

Mejores estrategias

Asimismo, insistió en que no están en contra de las luchas de los maestros por sus reivindicaciones laborales, pero quieren que se implementen mejores estrategias que garanticen la educación de sus hijos. “Que manden una lista de actividades como en la pandemia, para que los muchachos puedan realizarlas a distancia, pero ni siquiera eso, no han hecho ninguna actividad virtual”, puntualizó.

Por su parte, Ilderlina Guerra comentó que la maestra de su hija que está en segundo grado, sí envía guías de estudio y está asistiendo los martes a sus clases, pero que este no es el caso de su hija mayor en secundaria.

Ilderlina Guerra

“Yo siento que nosotros los hemos apoyado bastante y aunque no soy una persona de salir a manifestar, los hemos respaldado, más que suficiente al no enviar a nuestros hijos a la escuela por la situación país que nos afecta a todos, no sólo a ellos, ahora les pedimos que nos apoyen a nosotros y que le den clases a nuestros niños, por lo menos tres días a la semana, porque ya pasó de ser de ser solidaridad a ser una burla”, aseveró Guerra.

Conversaciones con la Directora

La representante también acotó que han conversado con la directora del plantel, pero ella se mantiene al margen de esta situación, ya que no puede interferir en las acciones de los docentes y que las reuniones han sido convocadas por los docentes y no por los directivos.

Es importante mencionar, que extraoficialmente se pudo conocer que los maestros tomaron la decisión de reanudar las actividades escolares desde mayo con la finalidad de que los estudiantes no perdieran el año y en el caso de esta institución se programaron las clases para los días martes.

Del mismo modo, otra fuente extraoficial apuntó que la reunión del pasado 5 de mayo se llevó a cabo para informar sobre esta acción que está respaldada por los sindicatos y que para ello no ameritan firmas de los representantes; por lo tanto asegura que efectivamente, las personas presentes en la misma, sólo firmaron una lista de asistencia, que posteriormente causó algunas confusiones que deben ser aclaradas.

