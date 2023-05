William Levy se sincera: El amor duele

William Levy habló de cómo el amor es sufrimiento. Durante una entrevista con Myrka Dellanos, la pareja de Elizabeth Gutiérrez dio su postura frente a la familia y las relaciones.

Foto: Archivo

Al respecto, reconoció que una enseñanza que quiere dejar clara para sus hijos es la otra cara de la moneda en cuanto a los sentimientos se refiere:

“Yo le enseño mucho a los dos que cuando se enamoren van a sufrir”, contó al programa.

Ante el asombro de la conductora reconoció muy al estilo de la icónica canción de José José, en donde establece que “amar es sufrir, querer es gozar”, que siempre es preferible estar con una persona que no sólo te ame sino que muestre preocupación por ti:

“Porque el amor es sacrificio, el amor duele. No me acuerdo exactamente donde lo escuché pero escuché algo que decía entre una persona que dice que te ama o una persona que se preocupa por ti elige a una persona que se preocupe por ti porque todo el mundo que te dice que te ama no se preocupa por ti, pero ten por seguro que el que se preocupa por ti es porque te ama”, dijo.

Un ejemplo

Todo parece indicar que aunque había decidido anunciar su divorcio, el cubano decidió trabajar en su matrimonio y reconoció que la mejor forma de brindar un ejemplo a su hija es practicando con el ejemplo:

“Yo creo que la forma de enseñarle es siendo un buen hombre delante de ella, he sido un buen hombre, un buen padre, he sido en el momento que tenía que serlo un buen esposo o pareja, como quieras llamarlo, en el momento que tenía que serlo lo hice”, aseveró.

Asimismo William escribió sobre su trabajo en temas que involucran a la familia. “Eso es lo que más me encanta a mí hacer: algo que le llegue a la familia”.

“He aguantado mil cosas y malos pensamientos porque otras personas sin nombrar se han dedicado a hacerlo. A hacerme lucir como el malo”, comenzó. “Hay un punto donde todos se creen que porque uno aguanta, uno nunca va a hablar”.

