Basura invade todas las calles de Piñonal

Vecinos de Piñonal denuncian déficit en el sistema de aseo urbano, ya que por la zona los camiones que recogen la basura pasan una vez al mes y se han demorado hasta dos meses, por lo tanto se pueden apreciar las esquinas llenas de desechos.

Ante la deficiencia del sistema de aseo urbano, las calles de Piñonal se llenan de basura

Además de esto, los habitantes de Piñonal comentaron que la avenida 15 se ha convertido en un vertedero improvisado, ya que es el único punto por donde pasa el camión del aseo, así que las personas salen a llevar sus bolsas de basura hasta allí.

Ana Pérez

Wilmer Rodríguez, habitante de la calle Pilar Pelgrón, aseguró que las personas de la comunidad tomaron esta calle como vertedero, pero cada día hay más basura. “En la esquina hay una casa en construcción y ahí botan basura, prácticamente dentro de la propiedad”, precisó.

Wilmer Rodríguez

Asimismo, Rodríguez añadió que sus vecinos deben caminar cuatro cuadras hasta la avenida 15 para que el aseo se pueda llevar la basura, así que muchos deciden no caminar y dejarla en las esquinas.

Por su parte, Ana Pérez comentó que en su casa hay un pequeño patio donde ha amontonado toda la basura para no botarla a la calle, “pero los que no tienen patio ni nada de eso tienen que resolver”.

Basura invade Piñonal

“Tú pones una bolsa de basura en el frente de tu casa y al otro día te asomas y ya son tres, porque la gente ve una basura y aprovechan para poner la suya. Hace unos días vino un fiscal del aseo preguntando desde cuándo no pasaba el camión, pero si él es el fiscal debería saber cual es nuestra situación”, continuó.

Además de esto, Pérez aprovechó la oportunidad de denunciar que desde hace 10 días no cuentan con el servicio de agua potable y las personas deben caminar hasta 10 cuadras para cargar agua. “Y cuando viene, llega sucia, hay que ponerle filtros a las llaves para que cuele y no nos parece justo que paguemos impuestos, pero que los servicios no funcionen”, puntualizó.

