Piden negar embarque a pasajeros que no emitan boletos de ida y vuelta en la misma fecha

La Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela sugiere plantear a las autoridades venezolanas negar el embarque de los pasajeros que no tengan boletos de ida y vuelta emitidos en la misma fecha

Con la medida pretenden evitar la posterior cancelación del boleto de regreso El Siglo Foto Cortesía

Con esto, apoya la posición de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo para evitar la práctica ilegal de las personas que anulan el boleto de regreso a Venezuela antes de que se cumpla el plazo para que el sistema lo facture.

“Entregando así al pasajero un boleto de regreso que muestran a la autoridad de migración del país de destino solo con el fin de que se les permita su ingreso sin inconvenientes, aparentando un retorno al país de origen”, explicó la organización gremial.

En un comunicado, advirtió que esa práctica resulta perjudicial para el propio pasajero, para quienes incurren en ella y para las líneas aéreas, además de afectar la imagen de las asociaciones y de presentar al país como proclive a facilitar la migración ilegal.

Indicó que recientemente las autoridades de España informaron que no aceptarán como válido el boleto de regreso que no esté emitido con menos de 48 horas del inicio del viaje.

“ALAV sugiere que de no eliminarse dicha práctica ilegal y deshonesta con las medidas aplicadas hasta ahora, conjuntamente podríamos plantear a la autoridad aeronáutica la conveniencia de que la aerolínea pueda denegar el embarque al pasajero si el boleto de regreso no viene emitido en la misma oportunidad del boleto de ida y que dicha porción no haya sido anulada posteriormente. A menos que el viajero sea residente del país de destino”, señaló.

También te puede interesar: Venezuela y Curazao estudian estrategias para fortalecer el flujo de turistas

Penalizaciones y sanciones

La Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo ha advertido al menos desde 2020 que la compra de boletos con retorno anulable con fines migratorios es una práctica ilegal que pudiera implicar penalizaciones y sanciones por parte de las aerolíneas y ponen en riesgo el viaje del pasajero. “Pudiendo ocasionarle detención, multa y devolución inmediata al país de origen, así como la pérdida de credibilidad dentro del sector turístico para la agencia que lo emita”, dijo

“Luego de emitido un boleto round trip es ilegal anular el boleto de retorno una vez que el pasajero haya embarcado dicho vuelo”, añadió.

El Siglo Información El Nacional

CJL