Se cumplen 25 años de la muerte de Frank Sinatra

Un solo cantante en la era contemporánea puede jactarse de haber sido calificado como “La Voz” por antonomasia: se trata de Frank Sinatra, de cuya muerte se cumplirán este domingo 25 años.

Su suave voz y su estilo de “crooner” inconfundible quedará asociado para siempre a temas como “Strangers in the night”, “My way” (mil veces versioneada en todos los estilos y lenguas) o “L.A. is my lady”, por citar solo las más celebradas de las miles de canciones que interpretó.

Pero Sinatra también habría pasado a la historia como actor más que notable, con hitos como su trabajo en “De aquí a la eternidad” (1953) que le valió un óscar como mejor secundario, y otra película tal vez menos recordada como es “El hombre del brazo de oro” donde interpreta de manera escalofriante la vida de un adicto a la morfina.

Un legado musical “Canónico”

En su larga carrera que le valió un enorme reconocimiento en vida, Frank Sinatra dejó “un legado canónico”, como lo califica la página de la Wikipedia. Supo navegar sin estridencias entre el jazz y el swing, y luego al pop, manteniendo siempre una enorme popularidad ganada en gran parte en los años dorados de la radio.

Se suele atribuir a Sinatra la práctica de la amplificación técnica de la voz -la suya no era especialmente poderosa- por encima de la orquesta, de forma que la interpretación del cantante quedase, gracias a la labor del micrófono, por encima de los instrumentos aun cuando el artista estuviera en un registro más íntimo.

Francis Albert Sinatra había nacido en Hoboken, Nueva Jersey, en 1915, en una familia italoamericana entonces tan abundantes en aquel estado. En la ciudad aún pueden verse letreros que dicen “Bienvenido a Hoboken, hogar del béisbol y de Frank Sinatra”, así como una estatua del cantante mirando hacia Manhattan.

Sus primeros pasos musicales los dio en el bar que regentaba su propio padre, y fue tal su éxito que al entrar en el instituto ya era famoso, tanto que pronto abandonó los estudios para dedicarse exclusivamente a la música, para disgusto de sus padres.

