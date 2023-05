Desde hace 15 años, la calle Comercio en el corazón de Villa de Cura permanece sin agua potable por tuberías, específicamente unas 10 cuadras que van desde la casa parroquial hasta el callejón N°. 1 de Las Tablitas y por esto, los afectados solicitan a las autoridades competentes tomar cartas en el asunto.

En el centro de Villa de Cura los habitantes claman por el vital líquido



Carlos Pérez, uno de los afectados, comentó que sólo cuentan con un pozo que permanece seco. “No lo pusieron a funcionar nunca, pero bajaron recursos para el mismo, entonces, cuando lo perforaron la medición fue hecha en invierno y claro que tenía el agua alta, pero en verano está seco y siguen gastando dinero en eso”, argumentó.

Asimismo, este habitante de la zona, expresó que los camiones cisternas sólo le proporcionan el vital líquido a la plaza y no a la comunidad, dejándolos desamparados ante esta problemática y por lo tanto deben acudir a medidas extremas para obtener un poco de agua.

“Tenemos que cargar botellones desde la caja de agua de Las Tablitas, pero cuando se va la electricidad, esa bomba no funciona; yo tuve 10 años comprando el vital líquido, pero soy maestro, así que cada día se me hizo más difícil, porque si la compro no como”, aseguró Pérez.

