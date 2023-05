Un grupo de estudiantes de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Central de Venezuela (UCV), campus Maracay, se unieron este miércoles a las manifestaciones de los trabajadores y educadores de esta casa de estudio, que realizaron en la avenida Casanova Godoy del municipio Girardot, asegurando que si no se unen a esta lucha tendrán un futuro con carencias salariales.

En este sentido, Rotceh Pérez, estudiantes del primer año de Veterinaria, explicó que el motivo real que ella y otros de sus compañeros dieron el paso al frente, es por la solidaridad que le tienen a sus profesores por seguir dando clases en estas condiciones.

“Nuestros docentes de la UCV no tienen el pago necesario para todo lo que nos enseñan, nos forman como profesionales en Venezuela y realmente esto es demasiado grande y no le damos importancia”, recalcó.

La joven aspirante a veterinaria, rechazó que muchos de los estudiantes no asuman estas responsabilidades y se unan a estas acciones por un mejor futuro. “No salimos, no hacemos nada y debemos hacerlo, tanto los estudiantes como los profesores somos los que tenemos el poder para hacer un cambio”, agregó.

Futuros profesionales condenados

Rotceh Pérez comentó que los futuros profesionales del país estarán condenados si permiten que las desmejoras salariales sigan perjudicando tanto a los trabajadores como a sus profesores.

“Claramente, porque nosotros somos el futuro, los estudiantes de Venezuela y la UCV somos el futuro, luchamos por los profesores que hoy en día no cuentan con los recursos necesarios y no les brindan su sustento, por algo estudiaron tanto y por algo trabajaron tanto y nosotros vamos a lo mismo. Nosotros pudiéramos llegar en un futuro a ser unos profesores, y no nos están dando el apoyo necesario”, sentenció.

Profesores acompañan

Por su parte, Omar Alejandro Aguirre, profesor de la Cátedra de Bioquímica de la Facultad de Ciencias Veterinarias, manifestó que se trasladó con sus alumnos a la manifestación, literalmente a dar la clase de esta unidad académica, no sólo para ganarse unos puntos, sino hacer reflexionar a sus educandos sobre la lucha que llevan los profesores.

“Estamos luchando por el objetivo más importante que tenemos, que es nuestra dignidad de estudiante, profesores y todo el grupo de personas que integran esta comunidad”, aclaró.

El profesor afirmó que luego de la concentración realizaron otras actividades en el campus, inculcándoles a los aspirantes a veterinarios, los principios básicos de su carrera, entre otras cosas.

Gremio de la UCV exigen salario justo

Por último, Rogelio Castro, secretario general del Sindicato Obrero de la UCV campus Maracay, aclaró que los trabajadores, obreros y estudiantes realizaron esta jornada de protesta en rechazo a los anuncios en materia salarial del Ejecutivo nacional del 1º de mayo.

“No estamos pidiendo bonificación del salario, estamos pidiendo que se cumpla el artículo 91 de la Constitución, salario igual a canasta básica”, puntualizó.

Asimismo, el dirigente gremial agregó que solicitan que el pago de las nóminas se devuelvan a la administración universitaria, asegurando que el mismo a través del Sistema Patria, aparte de ser engorroso, les “roba” sus beneficios laborales.

Reclaman presupuesto justo

“También estamos reclamando presupuesto justo a las universidades autónomas, cancelación de las deudas al sector público y universitario. Nos deben seis años de vestuario, prestaciones sociales del 2012 al 2023, están violando los contratos colectivos y no aceptamos que las federaciones del Gobierno discutan el detrimento de la mayoría de la clase trabajadora y las federaciones que se eligieron legítimamente”, añadió.

Castro concluyó exigiendo la liberación de los presos políticos, como es el caso de Javier Tarazona, que tiene más de 600 días detenido injustamente. “Estamos la comunidad universitaria unidos en un solo sentir, hasta que logremos los objetivos planteados”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo