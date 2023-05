Pese a que el Ejecutivo Nacional mejoró la cesta de alimentación a 40 dólares, los trabajadores que hacen vida en la Universidad de Carabobo, núcleo La Morita, expresaron que esta medida no satisface las necesidades de los venezolanos, ya que al no aumentar el sueldo base, no hay mejora en otros beneficios laborales, como las prestaciones sociales.

elsiglo

YN