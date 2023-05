“Detenciones arbitrarias” bajaron un 82 % en 2022, según ONG

Las “detenciones arbitrarias” se redujeron un 82,98 % en Venezuela en 2022 respecto a 2021, según el informe anual de la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) presentado este martes.

Foto: Archivo

El documento señaló que el año pasado se produjeron 121 detenciones arbitrarias, mientras que en 2021 se registraron 711, y “a su vez, (hubo) un descenso de 98,45 % en el promedio anual general de los últimos 32 años sistematizados” en los informes de la ONG.

Provea indicó que del total de detenciones, 63 (52 %) se practicaron durante operativos policiales y militares “denominados de seguridad ciudadana”.

“En lo que respecta a las detenciones, se mantiene el carácter arbitrario, no son practicadas mediante orden judicial o en flagrancia, no se respeta el debido proceso, la presunción de inocencia ni el derecho a la defensa”, indicó la organización.

Asimismo, dijo que hubo 39 personas detenidas de forma masiva, lo que representa el 32,23 % de los casos.

“Del total de 121 víctimas registradas por detenciones, solo 25 (20,66 %) correspondieron al patrón de detenciones individuales, lo que representa también una disminución de 30,55 % de estas detenciones comparado con el período anterior”, agregó Provea.

La mayoría de las víctimas identificadas, prosiguió, son hombres, de los cuales el 41,30 % son trabajadores u obreros, seguido de sindicalistas, líderes sociales o políticos (27,17 %), personal médico o de enfermería (25 %), abogados (4,34 %) y periodistas (2 %).

“Se contó la detención ilegal de, al menos, dos niños, niñas y adolescentes, lo que representa una disminución de 77,77 % de estos casos con respecto a 2021”, sostuvo.

Disminución de desapariciones forzadas

Por otra parte, Provea documentó una disminución del 37,5 % en los casos de desapariciones forzadas respecto a 2021, registrando cinco casos.

La ONG pidió hacer cumplir la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal y no tolerar la detención de una persona que no se encuentre en delito flagrante o que no tenga en su contra una orden judicial previa que ordene su aprehensión.

EFE

