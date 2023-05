En 2001, Colombia nos regaló otra gran telenovela con pintorescos personajes. Se trata de Pedro el Escamoso, con Miguel Varoni en el rol principal y Sandra Reyes como su amor Paula Dávila.

En 2020, Sandra se abrió públicamente sobre la crisis económica que atravesaba por no conseguir trabajo en su rubro.

Desde entonces ha dado entrevistas ha hablado su sobre su nuevo estilo de vida “hippie”.

Ahora, conversó con el programa Buen día Colombia revelando que fue secuestrada por extraterrestres. “Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave”, dijo cuando le preguntaron sobre experiencias con seres de otro planeta

“En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta de que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y quién me iba a creer”.

Sandra dijo que lo que la ayudó a entender lo que había pasado fue cuando llegó a ella el libro Rescate de la tierra.

“Me impresionó porque era transparente. En ese momento no lo entendí, no entendí lo que me había pasado, pero después me llegó el libro ‘Rescate de la Tierra'”.

