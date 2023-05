A medida que la pandemia de la COVID-19 se ha apaciguado a nivel mundial, cada vez más compañías pretenden que sus trabajadores vuelvan a trabajar presencialmente. Sin embargo, muchas se han encontrado con una fuerte oposición de sus empleados a la hora de volver a las oficinas. Y como para añadir más leña al fuego, una de las últimas voces al respecto ha sido la de Sam Altman, CEO de OpenAI, quien consideró que el teletrabajo permanente fue uno de los peores errores de la industria tecnológica.

Sam Altman

Durante su participación en un evento en San Francisco, California, el líder de la firma de inteligencia artificial que es furor mundial no tuvo pelos en la lengua. “Definitivamente, creo que uno de los peores errores de la industria tecnológica en un largo tiempo fue creer que todos podían trabajar completamente en remoto por siempre. Que [los empleados de] las startups no necesitaban estar juntos, en persona, y que no habría pérdida de creatividad”, aseveró.

Experimento que llega a su fin

Según recoge Fortune, el CEO de OpenAI consideró que el teletrabajo total ha sido un experimento y que ya ha llegado a su fin. “La tecnología todavía no es lo suficientemente buena como para que las personas trabajen en remoto de forma indefinida, particularmente en las startups”, añadió.

Los dichos de Sam Altman prometen mantener viva una controversia que lleva meses y meses de cocción. Por supuesto que el teletrabajo fue la alternativa que permitió que millones de empresas —de todos los calibres posibles— continuaran funcionando durante la pandemia de coronavirus. En especial, durante 2020 y 2021, debido al confinamiento y las restricciones sanitarias.

También te puede interesar: Samsung prohibió el uso de ChatGPT entre empleados

Pero aquellas compañías que intentaron regresar gradualmente a la “normalidad” se toparon con distintos desafíos. Desde la implementación de testeos diarios, hasta la vacunación obligatoria. Esto último, motivo de toda una polémica por sí sola. Lo cierto es que, desde 2022, el retorno a las oficinas se ha vuelto una puja entre las empresas y su personal. De hecho, el líder de OpenAI no ha sido el único en calificar al teletrabajo como “un experimento”. Tim Cook también lo ha hecho.

El teletrabajo permanente ya no es una opción, según el CEO de OpenAI

A mediados del año pasado, fue el propio CEO de Apple quien calificó al trabajo en remoto como “la madre de todos los experimentos”. Desde entonces, los de Cupertino han establecido metas de presencialidad crecientes. Al punto tal que estarían entregando advertencias a quienes fallen con cumplir el mínimo de trabajar desde la oficina 3 veces por semana.

Meta ha sido otra de las compañías que ha tratado de resaltar los beneficios de volver a trabajar desde sus instalaciones de Menlo Park. Fue Mark Zuckerberg quien, en su prédica sobre el año de la eficiencia, sostuvo que el tiempo en persona “ayuda a construir relaciones y hacer más cosas”.

“Nuestro análisis inicial de los datos de rendimiento sugiere que los ingenieros que se unieron a Meta en persona, y luego se transfirieron a teletrabajo o permanecieron en persona, se desempeñaron mejor en promedio que quienes se unieron de forma remota. Este análisis también muestra que los ingenieros al principio de su carrera se desempeñan mejor en promedio cuando trabajan en persona con compañeros de equipo, al menos tres días a la semana”.



Entre los principales detractores del regreso a trabajar en persona, persiste la idea de que las compañías quieren ejercer un mayor control sobre sus empleados. Que no se trata de un problema de productividad, sino de desconfianza. En el caso de OpenAI, Sam Altman sostiene que la presencialidad es crucial para atender los problemas que aparecen constantemente, principalmente en compañías que recién dan sus primeros pasos.

“Creo firmemente que las startups necesitan mucho tiempo en persona. Y cuanto más frágil, matizado e incierto sea un conjunto de ideas, más tiempo se necesita juntos en persona”, aseveró el ejecutivo.

elsiglo

MV