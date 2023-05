Anuel acusa al novio de Karol G de hacerle borrar sus fotos juntos

Anuel AA volvió a mencionar a Karol G durante uno de sus conciertos, señalando también al novio de la cantante colombiana.

Foto: Archivo

Fue durante una presentación en Texas que el reggaetonero insistió en que sus acciones en redes sociales están siendo guiadas por su actual pareja, quien se rumora podría ser Feid:

“No creo que esa fuiste tú, la que borraste todas las fotos, yo creo que fue tu novio celoso”, aseguró Anuel minutos antes de cantar Secreto, tema que confirmara en 2019 su relación.

Y aunque su romance sólo duró hasta 2021, el puertorriqueño, quien de momento se encuentra soltero, parece tener nostalgia por su previo amor.

Asimismo hace algunos días mostró orgulloso el tatuaje que se hizo en honor a la colombiana: “Yo ya ni estoy con Karol G, pero el tatuaje no me lo he borrado”, admitió en una en una de sus presentaciones donde llamó a las mujeres del público asistente como “bebecitas” y “bichotas”.

Anuel confesó que aún quiere a Karol G: Te echo de menos

Es de recordar que hace unos días, Anuel confesó que aún siente algo por su ex, la también cantante Karol G.

Fue a través de “Mejor que yo”, que el puertorriqueño gritó a los cuatro vientos que extraña a la colombiana. “Ya tienes novio, te echo de menos, él no te entiende como yo te entiendo, él nunca va ser… ni anotando mis truquitos en un papel”.

El intérprete compartió en las redes sociales un adelanto de esa nueva canción y escribió: “Te la dedico bebé, Karol G”. Después de 30 minutos de publicado, el clip ya tenía más de 200 mil comentarios.

elsiglo, con información de E! | People en Español