Shakira recibió el premio Mujer del año

El Wasco Center de Miami, en Estados Unidos, fue el epicentro de la primera edición de la gala de las mujeres en la música latina de Billboard. Durante este evento, Shakira recibió el premio a la mujer del año por parte de la reconocida revista

La artista colombiana recibió una gran ovación por parte de sus fanáticos El Siglo Foto Cortesía

Precisamente, Billboard escogió a Shakira como la primera mujer del año en los denominados ‘Billboard mujeres latinas en la música’.

A este evento Shakira llegó acompañada por su familia. La barranquillera, despampanante como siempre, lució un vestido negro corto, botas del mismo color y el cabello suelto.

Reverencia

Cuando la barranquillera subió por el galardón, Maluma le hizo una reverencia y luego le dio un gran abrazo, lo que demostró el cariño, la admiración y la camaradería que hay entre ambos artistas, que han colaborado para la creación de temas que han marcado la carrera de ambos.

También te puede interesar: Ed Sheeran es grabado mientras canta subido sobre un vehículo

La ovación

La barranquillera, además, ha valorado la actitud de la mujer en determinadas situaciones que ocurran al estar en pareja: «Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no lo lo es, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a sí misma». Al terminar esta frase, la ovación ha sido sonora. Por otra parte, Shakira ha agradecido a la música su ayuda en momentos complicados.

«Es verdad que cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma. Las lecciones más importantes que he aprendido de otras mujeres. Por ellas, por ustedes, escribí lo que escribí y canté lo que canté porque sólo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse», ha finalizado.