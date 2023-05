Quien fuera electo el 21 de noviembre del 2021 como alcalde del municipio Simón Rodríguez (El Tigre) en el estado Anzoátegui, Ernesto Paraqueima, fue detenido ayer en horas de la tarde por una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional; el procedimiento fue ejecutado, luego que el Ministerio Público anunciara la orden de aprehensión en su contra, acusado por “incitación al odio”.



El propio fiscal de la República, Tarek William Saab informó sobre el procedimiento abierto al ex-burgomaestre oriental y minutos más tarde, por las redes sociales digitales presentó una fotografía del mismo, reseñado en la sede de la policía política en el municipio Simón Rodríguez.



Saab ofreció declaraciones que se transmitieron por diferentes plantas televisivas del país y confirmó la captura contra Paraqueima. “Hemos solicitado la orden de aprehensión contra Ernesto Paraqueima (…), que ha deshonrado este lugar desde el inicio de su mandato.

Cuando fue alcalde del año 2004 al 2008 recuerda El Tigre como tiñó la ciudad de sangre al ordenar la muerte de animales y sacar a indigentes a ciudades vecinas”, expuso el Fiscal.



Mostrando la orden de aprehensión frente a las cámaras, Saab manifestó que Paraqueima incurrió en delitos contemplados en la Ley del Odio, la Ley para la Atención Integral a las Personas con Trastornos del Espectro Autista y la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente.

INCITACIÓN AL ODIO



“Este sujeto (Ernesto Paraqueima) hace apología a la muerte, a la necrofilia y el crimen”, enfatizó el máximo representante del Ministerio Público.



Saab confirmó que el procedimiento contra este ciudadano se inició luego que la Asamblea Nacional aprobara un acuerdo en rechazo a “las declaraciones indignantes y discriminatorias en contra de los niños del espectro autista”.



El pasado miércoles se filtró un audio de Paraqueima el cual se ha difundido por las redes sociales, que guarda relación con un mural pintado por niños autistas en una Casa Hogar ubicada en El Tigre; incluso el ex-alcalde ordenó borrar la pintura.



Las palabras de Ernesto Paraqueima se consideran discriminatorias, en la que ataca de manera despectiva, ofensiva y vejatoria a niños, niñas y adolescentes con Trastorno del Espectro Autista (TEA).



“¿Quién pintó eso tan horroroso? ¿Quién hizo eso? Vayan a pintar eso en Moitaco. Me cuentan que fue de los niñitos asperger. ¿Quién lo pintó, los niños? ¿Con qué lo pintaron? ¿Con las patas?”, dijo Paraqueima en su programa radial, fragmento que provocó la reacción airada de muchos sectores de la sociedad; condenaron lo manifestado, no solamente el pueblo anzoatiguense, sino también en el territorio nacional.

“NO LE IMPORTA LA VIDA”



El titular del Ministerio Público especificó que Paraqueima tiene dos expedientes abiertos, uno de ellos a raíz de una denuncia formulada por una dama que lo acusó el 31 de octubre de 2022 de cerrar su local comercial y de haberle enviado un mensaje con obscenidades, vulgaridades y denigratorio de la víctima.



La otra investigación abierta de oficio por el Ministerio Público el pasado martes a raíz de amenazas proferidas por el ahora ex-alcalde en contra de comerciantes asentados en El Tigre.



“Vamos a meter un aplastamiento social, ya vamos a venir, dígame si yo le doy ahorita una orden a esa gente por radio, por redes a la gente de que no le compre a los negocios de ustedes, se acaba. No se metan conmigo ¿oyeron? No se les ocurra meterse conmigo, acuérdense que se están metiendo con un tipo que no le importa la vida, eso es muy peligroso. Meterse con un tipo que no le importa la vida, no le importaba nada, nada”, expondría el ex-mandatario municipal.



Saab recalcó que ejerce la comisionada la Fiscalía 79ª Nacional, para que consignara ante la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, solicitud de radicación, en virtud de realizar el juicio en Caracas, conforme al artículo 74, numeral 1, de la Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal.

“HASTA AQUÍ LLEGASTE”



En la sesión de ayer en la Asamblea Nacional, se aprobó el “Proyecto de Acuerdo en repudio a las declaraciones indignantes e intimidatorias en contra de niños y niñas con la condición de Trastorno del Espectro Autista”, emitidas por Ernesto Paraqueima.



Durante la jornada, la diputada Mercedes Sánchez presenta una propuesta, en donde explicó que con el procedimiento se exhorta al Poder Ciudadano para que dé inicio al procesamiento penal, administrativo e inhabilitación política para determinar los delitos a los que pudo haber incurrido dicho alcalde.



Sobre el caso, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, detalló que “debieron haber actuado antes”, ya que el alcalde le faltó el respeto a varias mujeres. “Esta intervención es un hasta aquí llegaste Paraqueima”, mencionó.



“Ese señor se cree impune. Haremos hacer cumplir la Ley de Trastorno del Espectro Autista y pronto se van a enterar ustedes de las sanciones que proponemos”, aseveró.



Rodríguez pidió el inicio de una investigación penal, donde se tomen medidas cautelares, de manera que no pueda seguir haciendo daños a niños y mujeres de Anzoátegui. “Los actos tienen consecuencias establecidas en la ley, que la Fiscalía General actué para que este ciudadano respete a las personas que merecen su respeto y cuidado”, subrayó.

HBRI. | elsiglo

MV