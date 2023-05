“Me abrazo con la Cruz para que siempre me acompañe…”

Como es costumbre, todos los 3 de este mes, se realizó con devoción, el Velorio de la Cruz de Mayo, festividad declarada como Patrimonio Cultural de la Nación en el año 2014. En diferentes sectores del estado Aragua, se escucharon fulías, décimas, cantos de sirenas, diferentes tonos, y por supuesto el toque del tambor.



En las ceremonias sobresalieron los altares; en ellos, presentes, el Santo Madero, al que se acercaban creyentes para rezar, cantar, entregar sus ofrendas y realizar sus peticiones.

Lilineth Mijares, de la Casa de los Diablos Danzantes de Turismo, explicó que con esta festividad comienza la transición religiosa-cultural de los pueblos, a través de lo que es el Velorio a la Santísima Cruz de Mayo.

“Lo llevamos a cabo en el marco de la religiosidad por nuestras fiestas de tradición”, puntualizó.

Detalló que la celebración se da en diferentes sectores del municipio Girardot y en otras jurisdicciones del estado Aragua; “se cumple con una ruta de tradiciones, altares y otras actividades en devoción a la Cruz”, acotó.

“Se le pide a Dios para que lleguen bendiciones a la tierra y así poder cosechar; es un símbolo para nosotros muy importante, sobre todo para los afrodescendientes”, recalcó Mijares.

Manifestó que al Santo Madero se le pide por la salud, bienestar de la comunidad. “Son muchos de mucha devoción, se escuchan peticiones por la salud, la familia, la educación, por la paz de Venezuela”, añadió.

La cruz escucha bendice

Es un legado que nos dejaron nuestros antepasados; La Cruz escucha y bendice – subrayó.

“Luego del Rosario, vienen los cantos (tonos), alabanzas, el canto de sirena. No se le baila porque no es un bailorio”, describió, especificando que todo aquel el que viste la Cruz de Mayo consigue comida y vestimenta durante el año.

Por su parte, Carlos Bolívar, rezandero de los Diablos Danzantes de Turiamo, de las comunidades de El Recurso y 23 de Enero. “Llevo 25 años con esta responsabilidad, desde 1998”, resaltó.

Siente mucha devoción al Santísimo por una promesa que le hizo; actualmente tiene 32 años y afirma sentir mucha paz cuando está al frente del Santo Madero.

“Las personas tienen que valorar lo que tenemos, como tradición religiosa y cultural, en especial, los más jóvenes”, indicó el rezandero.

Luego de persignarse frente al altar, Carlos inicia así la dinámica del culto; la celebración religiosa aumenta de fervor a medida que cumplen con los misterios y las peticiones.

CANTO DE SIRENA



Me persigno con los clavos,

me persigno con los clavos

y me abrazo con la Cruz,

para que siempre me acompañe

el dulce nombre Jesús.

Santísima Cruz de Mayo,

Santísima Cruz de Mayo,

Quién te puso en esta mesa,

Oh, eyy

Quién te puso en esta mesa,

serán los dueños de esta casa

que están pagando promesas,

que están pagando promesas

HBRI. | elsiglo