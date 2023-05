Comenzó la cuarta temporada del programa “Mi estilo mi mundo”, que transmite Televen. Es por eso que la animadora Mandi Meza (@mandimeza) habló de su crecimiento, entrega y dedicación en dicho espacio, que regala sonrisas a muchos venezolanos.

En ese sentido, la también actriz aseguró estar en una etapa mucho más segura. “Me siento superbien, con mucha más confianza, más entrega, disciplina… cada temporada y reto que me pone mi casa Televen, lo asumo con mucha responsabilidad y disciplina”.

Así mismo, Meza asegura que en esta nueva etapa del programa se enfocó en tener más naturalidad, disposición, entrega y empatía de la que ya ha tenido con cada uno de los participantes que llegan al programa a contar su historia y buscar apoyo.

¿Expectativas en esta nueva tanda?

“Yo trato de no llenar mi vida de expectativas, prefiero que la vida me sorprenda. Cada obstáculo que se me presenta en el programa, lo tomo con la mejor bendición y disposición”, expresa Mandi.

En cuanto a los casos que la producción presenta la host asegura que nada es fingido. “La idea es que cada participante se lleve algo bonito, que diga “yo estuve en ese programa y sí es verdad”… y por supuesto, que cada uno de los que conformamos el programas sea el puente e instrumento de Dios para regalar una sonrisa”.

Cambios en la estructura

El espacio incluyó una nueva sección llamada “Fotopose”, en la que se invitan reconocidos fotógrafos del país para realizar sesiones a los asistentes, bajo la asesoría de modelos como Gabriela Coronado y Valentina Figuera.

Cabe destacar que el reconocido estilista Alfredo Alvarado es el ancla masculina de “Mi estilo mi mundo”, junto a Mandi Meza. Además, en esta temporada se incluyó a Gabriela de La Cruz a ese staff, quien funge como reportera de exteriores. El espacio se transmite todos los lunes a las 7:00 de la noche por Televen; un proyecto que busca el cambio de historias de vidas reales con asesorías de varios tipos.

