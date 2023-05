Trabajadores conmemoran hoy su día con una marcha en Maracay

Han pasado 137 años de una lucha que se inició en Chicago, EEUU, cuando los trabajadores se cansaron de las duras jornadas laborales de 12 horas e iniciaron una ruta para la consolidación de nuevas normativas en función a ocho horas de trabajo diarias, utilizando la presión social como principal estrategia y en nombre de aquellos que dieron su vida en estos actos de protesta, se lograron grandes objetivos que sirvieron como un modelo para el mundo entero.

Hoy se realizará una marcha desde la avenida Ayacucho de Maracay



Pese a los años transcurridos y el transitar de una nueva era, los trabajadores venezolanos actualmente siguen protestando por un sueldo que proporcione por lo menos una alimentación adecuada para cada ciudadano que ofrece su vida y conocimientos para sacar adelante a su país.



En honor a los caídos y los ideales de los pueblos y sus exigencias, cada 1° de mayo, las calles son libres mundialmente para marchar, con el fin de que el obrero y el profesional sean escuchados y esta no es la excepción en Venezuela; hoy será un día decisivo dentro del cronograma de protestas que se han llevado a cabo en el país desde el mes de enero.

MARCANDO HISTORIA



Ese 1° de mayo que marcó la historia, fueron trabajadores de las fábricas los que salieron las acalles, en Venezuela, fueron los maestros los que abrieron el camino de la protesta el 9 de enero, exigiendo sus reivindicaciones laborales, un salario digno, la firma de la contratación colectiva, y calidad de vida para los educandos y desde entonces, todos los sectores se fueron involucrando en esta lucha, así que hoy esperan una respuesta de su patrono Gobierno.

Un salario digno para los trabajadores es la exigencia de la sociedad venezolana



Para Rosa Gelves, presidenta de la Federación de Trabajadores del estado Aragua (Fetraragua), la gesta de aquellos trabajadores que murieron encarcelados, “se queda pequeña ante el desastre y deterioro que tenemos los trabajadores venezolanos porque nuestro patrono nos ha acribillado el poder adquisitivo, acabando con las prestaciones sociales, la salud, la educación y el salario, todo lo que se enmarca en el contrato colectivo, que son derechos que fuimos conquistando desde hace muchos años”.

Gelves explicó que tras realizar una comparación de salarios, no existe en el mundo otro país donde el sueldo mínimo sea el equivalente a 5$ y que se trata de algo nunca antes visto en una nación democrática y con riquezas minerales.



“El trabajador venezolano es entregado a su país y a su familia, pero ante las circunstancias que hemos tenido que vivir, ahora tenemos una población envejecida, nuestra edad cronológica no corresponde al deterioro que tenemos físicamente, y aunque en esta etapa de la crisis en el país sí hay alimentos, lo que no tenemos es poder adquisitivo para poder comprarlos y estamos recorriendo calles, matando tigritos para poder comer”, expresó la presidenta de Fetraragua.



APRENDER, EMPRENDER U OFENDER



Para esta representante de los trabajadores, la sugerencia de la Ministra de Educación de que los maestros deban realizar algún emprendimiento para paliar la situación, se trata de una ofensa para aquellos que han dado la vida por el país y que merecen estar disfrutando de los derechos conquistados, pero que de lo contrario, muchos “andan pidiendo un bolívar para completar dos”.

Trabajadores venezolanos afirman que nada detendrá sus ganas de luchar por los derechos que les corresponde



“Con este concepto, a nuestros jóvenes les han cercenado su futuro, porque si la gente va a la universidad es porque quiere ejercer su carrera; están degradando el trabajo formal y lo que debe ser el comportamiento de las diferentes especialidades que tiene cada quien, porque si yo soy vendedor, debo salir a vender, pero si soy educador yo tengo que ir a dar clases; han distorsionado la realidad y mientras más confundido esté el ciudadano, más se atrincheran en el poder”, argumentó Gelves.



Por este motivo, considera que queda en evidencia que en el país no hay empleos ni industrias y que el Gobierno no tiene la capacidad de crear confianza para que vengan los capitales a invertir y que se instalen las industrias con diferentes rubros para que el país tenga progreso.



Además de esto, Gelves invitó a todos los trabajadores, acompañados por las comunidades, los estudiantes, las amas de casa y todos los sectores del país a marchar el día de hoy por un empleo digno, un salario suficiente que cubra la cesta alimentaria, así como lo establece el artículo 91 de la Constitución. “La lucha de los trabajadores es innata, nosotros lucharemos por una mejor calidad de vida mientras tengamos aliento, porque queremos progresar y darle al país lo mejor”, precisó.

TRABAJADORES, LA LUCHA ES DE TODOS



Aunque las miradas están puestas sobre el sector público, los trabajadores de las empresas privadas también se han visto afectados, ya que, con el sueldo mínimo tan bajo, aquellos que pagan en divisas extranjeras, ponen las condiciones que más los favorezca, por encima del bienestar de sus empleados, que sin tener mejores opciones, aceptan sin dudarlo.

Rosa Gelves, presidenta de Fetraragua



“No es que se trate de que todo venga para el sector público, la cuestión es que se trata de la plantilla de trabajadores que nos queda, porque el sector privado ha quedado muy disminuido en el país, aunque las realidades se cruzan porque al final, patrono es patrono y piensan como tal, sólo en sus beneficios”, comentó la principal vocera de Fetraragua.



Del mismo modo, desde la mencionada federación, esta representante cuestionó la postura de los distintos voceros de Fedecámaras y Conindustria, ya que las considera, la posición patronal más dura que ha existido, ya que “apoyan la idea de quitarnos las prestaciones sociales y que permanezcan los bonos”.



LA CLASE SE DA EN LA CALLE



Freddy Castellano, presidente del Sindicato Unitario del Magisterio del estado Aragua (SUMA), mantiene una posición firme ante la decisión de los educadores a un no retorno a las actividades escolares, como acto de protesta ante las violaciones de los derechos de los trabajadores y la poca calidad de vida “producto de unos salarios de hambre al que nos tiene sometido un patrón que no entiende que el elemento principal en el desarrollo de los pueblos es la educación”.

Freddy Castellano, presidente del SUMA-Aragua



“Nos hemos mantenido en las calles con tres elementos fundamentales de lucha, amparados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en el artículo 91: un salario digno, la discusión de la tercera convención colectiva y calidad educativa para los educandos; pero hemos encontrado a un patrón ciego, sordo y mudo ante las exigencias de los trabajadores”, explicó Castellano.



Es importante mencionar que hoy se cumplen 103 días desde que los maestros salieron a las calles y por eso, acompañarán a toda la masa trabajadora a marchar desde la Caja Regional en la avenida Ayacucho hasta el Consejo Legislativo; sin embargo, continuarán protestando independientemente de cualquier aumento que haga el Gobierno Nacional, porque “estamos conscientes de que ese aumento no corresponde a la situación real de lucha por la cual los educadores nos lanzamos a la calle desde hace cuatro meses”.



En este sentido, hizo hincapié que el 1° de mayo sólo representa el inicio de la lucha de los trabajadores en Venezuela. “Los educadores siguen en pie porque su moral y su mística nadie la doblega, por eso exigimos respeto por parte del patrón que se mantiene ajeno a las exigencias que tenemos”, concluyó.



DOS REALIDADES



El adulto mayor en Venezuela ha tenido que afrontar una realidad distinta a la que planificó durante aquellos años cuando apenas iniciaron su vida laboral, puesto que en aquel entonces, pensaron que cuando llegara el momento de su jubilación, podrían vivir una vida cómoda y con salud, vivienda, recreación y alimentación aseguradas.

Teodomiro Aguilar, presidente de la Asociación Civil de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos del estado Aragua



El profesor Teodomiro Aguilar, presidente de la Asociación Civil de Educadores Jubilados y Pensionados Unidos del estado Aragua, asegura que no se cansará de defender los derechos de los jubilados, ya que se atrevió a pensar en un futuro muy distinto a lo que vive actualmente. “Mis aspiraciones eran vivir en condiciones medianamente óptimas y sin embargo me consigo con esta realidad que me obliga a tener esta conducta ante la vida, porque lo otro sería esperar o construirme la idea de que en un futuro voy a estar en un geriátrico, encerrado en una casa o viviendo de una dádiva que de el Estado”, confesó.



El sindicalista insiste en que no se imaginó lujos, pero sí condiciones favorables, en un mundo de tranquilidad. “Esto despierta en mí un espíritu de lucha por tratar de cambiar esa realidad y que los que vengan detrás de mi no vayan a pasar por lo que yo estoy pasando y que todos los adultos mayores vivan en condiciones distintas a las de ahora, porque después de haber cumplido con un espacio de trabajo de hasta 30 años, lo mínimo que nos merecemos es que nos garanticen por lo menos, conocer el mundo”, continuó Aguilar.

ARRIESGAR LA VIDA



Por lo tanto, el profesor jubilado manifiesta que una actividad que no es propia de un adulto mayor es estar en las calles arriesgando la vida, llevando sol e incomodidades, además de recibir insultos de los funcionarios. “En la actualidad, el jubilado no tiene una estabilidad emocional, está sometido permanentemente a un estado de angustia y transita por un camino peligroso que es la depresión”, señaló.



“El 1° de mayo no puede ser un accidente que se presente para que el gobierno hable sobre los trabajadores activos y jubilados y por eso nos abre el camino para presionar a través de la lucha, las denuncias; sin embargo, no tenemos una garantía de que el Estado atienda a los adultos mayores como los atienden otros países, donde el primer presupuesto que se aprueba es para los ancianos y en Venezuela, ningún gobierno, en democracia ni en dictadura, ha tenido políticas orientadas a satisfacer nuestras necesidades básicas, muy por el contrario, nos consideran seres improductivos o chatarras humanas”, finalizó.

