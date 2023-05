Mosquitos, huecos y basura invaden el sur de Maracay

En la zona sur de Maracay, una invasión de mosquitos provenientes del Lago Los Tacarigua, tiene preocupados a sus habitantes, ya que estos, además de dejar malos olores a su paso, ocasionan enfermedades en la piel y los ojos, agravando así la situación de estos sectores que además presentan dificultades con servicios como el aseo, además del colapso de las tuberías en varias calles que han provocado socavamientos, incluso en plena avenida Bermúdez.

Basura invade las vías principales del sur de Maracay

TESTIMONIOS

En este sentido, el concejal por el municipio Girardot, Francisco Solórzano, aseguró que los vecinos se están viendo afectados por la deficiencia de los servicios públicos y por lo tanto hizo un llamado a la gobernadora Karina Carpio y a las autoridades sanitarias, las cuales no se han pronunciado ante esta situación.

“La gente está angustiada y desesperada por la presencia de estos mosquitos, ya hay niños con afecciones en la vista y en la piel, por eso creemos que es necesario implementar un operativo de fumigación en todos los sectores que están a la orilla del lago Los Tacarigua, ya que personalmente conozco la situación de Campo Alegre, 13 de Enero, Aguacatal, Madre María, El Lago I, San Carlos, pero sé que hay más sectores afectados”, denunció Solórzano.

Francisco Solórzano, concejal por el municipio Girardot

El concejal aprovechó la oportunidad para exponer otro de los grandes problemas a los que se enfrentan y es los socavamientos producto del colapso de las tuberías de aguas servidas y mostró específicamente un nuevo hueco al final de la avenida Bermúdez entre Campo Alegre y Madre María, que según él, tiene 20 días poniendo en riesgo a los conductores, ciclistas y transeúntes de la zona. “Esto tiene denuncias, el Alcalde conoce de esto, al igual que el ingeniero de Construgiradot, Arturo Páez; yo no se si ellos esperan que aquí ocurra lo mismo que en la Av. Aragua y la Fuerzas Aéreas”, precisó.

INSTAN SOLUCIONAR PROBLEMÁTICAS

Otro punto que resaltó Solórzano es el problema de la recolección de basura, ya que hay sectores como 13 de Enero donde hace más de tres meses no pasa el aseo, creando una “política de arrime”, en la cual, los ciudadanos se ven obligados a dejar los desechos en las avenidas y canales. “Ya no existe el aseo domiciliario y las personas pasan hasta 15 días con la basura dentro de sus casas, lo que trae más enfermedades y eso no debería ocurrir, la gente quiere que sus impuestos se les devuelvan en servicios públicos de calidad”, comentó.

El concejal pide a las autoridades que este problema sea tratado como una situación de salud publica, para que haya una política realmente eficaz para combatir el problema y que en cuanto al colapso de las tuberías que provocan el hundimiento de la vialidad, considera que es un problema macro que tiene que ser atendido inclusive con asesoramiento del Colegio de Ingenieros.

Aparece un nuevo hundimiento en la avenida Bermúdez

“En mi condición de concejal, he llevado denuncias apoyado por los vecinos, a la Alcaldía y la Gobernación; hemos hecho los oficios por los canales regulares y no vemos la solución ante tanta desidia, pero después se molestan si salimos a protestar”, finalizó Solórzano.

VARIOS SECTORES AFECTADOS

Por su parte, Luis Martos, habitante del sector San Carlos, comentó que el sur de Maracay “da vergüenza”, por toda la basura acumulada en las vías principales y además de esto, explicó que el agua que llega por tuberías, desde hace 20 años viene contaminada y no es apta para el consumo humano. “José Gregorio, San Luis, Los Samanes, San Ignacio, San Carlos, todos estamos en desidia, hay varias calles con tuberías colapsadas”, precisó.

Luis Martos, habitante del sector San Carlos

En cuanto a los mosquitos, Martos afirmó que llegan en cantidades que “dan miedo”, y cuando mueren, producen una hediondez que es insoportable, pero mientras están vivos, las personas no pueden hablar porque se meten en la boca, la gente tiene que apagar todas las luces de su casa para evitarlos, concluyó.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo