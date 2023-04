La gasolina se encuentra en $10 la garrafa de 5 litros en Maracaibo

Comprar gasolina “pirateada” es lo que le queda a los ciudadanos de Maracaibo que no quieren perder el día en una cola de una estación de servicio, incluso existiendo la posibilidad de que al final no puedan lograr surtir su carro y se ven comprometidos a pagar en 10$ la garrafa de 5 litros.

El combustible “pirateado” se paga muy alto en Maracaibo / FOTO CORTESÍA

Una pimpina de gasolina de cinco litros en el mercado negro de la capital zuliana ya tiene un costo de 10 dólares, mientras que en la vía saliendo de la ciudad hacia el municipio Mara el precio baja a 8 dólares. Por otro lado, el precio puede variar dependiendo si la gasolina es traída de Colombia.

Los llamados pimpineros han empezado a salir de nuevo a las calles con su particular botella de plástico con la que hacen señas a los conductores.

Para algunos conductores es imposible pagar la gasolina a ese alto costo, por lo que prefieren permanecer por horas en las colas o en definitiva parar su carro. Como es el caso del señor José Guerrero, quien guardó su vehículo y decidió por ahora volver a subirse a los carritos por puesto.

Conductores se molestan por el alto precio de la gasolina en garrafa

Lo llamativo es que no solo los conductores particulares han guardado su carro, también los transportistas. Un trabajador del transporte de la línea de Galerías – Lago Mall manifestó que no saldría a rodar más, a menos que se aumente el pasaje, porque las carreras que hace no le dan para comprar la gasolina y para comer.

Vale destacar que desde este miércoles 26 de abril, el transporte público se ha vuelto pesado: la gente se amontona la gente en las paradas esperando para conseguir carro o montarse en el bus.

También te puede interesar: Las lluvias afectan unas 400 viviendas en el estado Cojedes

En este contexto, los usuarios han estado esperanzados de que la situación mejore en los próximos días, puesto que este jueves 27 de abril han empezado las gandolas a despachar en las estaciones de servicio.

0800 NOTICIAS

AR