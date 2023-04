Tres nuevos comedores populares fueron inaugurados este viernes por la Alcaldía del municipio Libertador, estado Aragua, que beneficiarán a más de 100 personas diariamente con la entrega de desayuno y almuerzo, especialmente para las personas de la tercera edad de bajos recursos.

Así lo informó el alcalde Gonzalo “Chacho” Díaz, durante la inauguración del comedor “Elda Damiano”, ubicado en la vereda 10 del sector La Ovallera, mencionando que esto es gracias al programa social denominado Juventud Prolongada, que atenderá a los abuelos de Palo Negro en cualquiera de sus necesidades.

Meta de 38 comedores para el 2023

En este contexto, el mandatario local se sintió bastante contento con esta iniciativa que viene realizando su gestión, asegurando que aparte de estos tres comedores, ubicados también en el barrio Libertador y sector Santa Ana, espera llegar a la meta de 38 para este año 2023.

“Hoy es el tercer comedor, pero vamos a inaugurar 38, y aspiramos con el favor de Dios tener 106 comedores, en cada una de las comunidades tener uno y si podemos tener dos no está mal”, explicó.

Díaz comentó que para mantener este programa y estos puntos de alimentación, dependerá también del compromiso del pueblo. “No depende de otra cosa sino de nosotros”, acotó.

Imortancia de pagar los impuestos

En otro orden de ideas, comentó que publicará una lista de comercios que no han cumplido con el pago de los impuestos, asegurando que estos no toman en cuenta que los ingresos que recauda la municipalidad, es fundamental para sostener estos programas.

“En los próximos días voy a publicar a todos los comerciantes que se han negado a pagar los impuestos, sencillamente porque no quiere estos programas sociales. Ya está bueno que se siga jugando con la dignidad de nuestro pueblo, yo no vine aquí para que una persona me regalara un bulto de harina para mi casa”, manifestó “Chacho” Díaz.

Llamado a la unión y al trabajo

Asimismo, llamó a que los detractores de estas iniciativas, que se incorporen para hacer del municipio Libertador el mejor de Aragua. “El que no se una a esto, que juegue al fracaso de esto, es que no quiere al prójimo. Vamos hacer posible para que cambie y se venga a trabajar con nosotros”, apuntó.

Finalizó agradeciendo a los concejales que lo respaldan y a todo su equipo de gestión de hacer realidad estos programas, comprometiéndose de que seguirá realizando más acciones como estas, que busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de Palo Negro.

“Aquí venimos a construir un municipio donde todos nos veamos reflejados, nosotros trabajamos para todos, la división debe acabarse, y la vamos a acabar cuando nos comencemos a respetar”, sentenció.

