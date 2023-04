Cupertino Peña, en representación de las organizaciones Aragua en Red y Alianza de Trabajadores ASTA, confirmó ayer que todo está listo para la concentración unitaria de trabajadores de la región el 1º de mayo en Maracay, como una forma de demostrarle al “régimen” que en la agenda no “está planteado” la rendición.

Peña exhortó a los trabajadores a no bajar la guardia y mantenerse firmes

El vocero hizo referencia a lo pautado para el próximo lunes durante la asamblea “Los aragüeños juntos reclaman sus derechos”, con la participación de Pedro Arturo Moreno (CTV), Lenín Linarez (CUTV) y Aída Martínez (ASI).

Bajo el yugo de un régimen corrupto

“Vamos a conmemorar el Día del Trabajador, el 1º de mayo, en condiciones económicas sociales por debajo de años anteriores y bajo el yugo de un régimen corrupto y violador de los Derechos Humanos, con una capacidad de destrucción increíble del país, porque es lo que ha ocurrido en estos últimos 20 años”, puntualizó Peña.

Será una demostración de fuerza que tenemos que darle a este régimen, dijo con firmeza el vocero, señalando además que con la concentración dejarán constancia que los trabajadores no tienen planteado rendirse, “porque no nos vamos a rendir”.

“Todos somos trabajadores; las amas de casa, los choferes, técnicos, profesionales y como todos somos trabajadores, los esperamos, para que demostremos músculo”, reiteró.

Son muchas las razones para marchar

Peña recalcó que son muchas las razones del porque de la planificación del lunes, señalando que el Gobierno nacional acabó con el empleo, el salario y con las industrias manufactureras.

Además subrayó, “abandonaron la salud, la educación y con empresas banderas de Venezuela, como por ejemplo Pdvsa, que durante muchos años fue la segunda empresa petrolera más importante del mundo; la convirtieron en una pulpería y lo que produce hoy en día se lo roban y es para mantener las mafias como se ha demostrado en los últimos escándalos”.

Especificó que las consecuencias de ese modelo (socialista), “atrasado, fracasado que quieren imponer en el país”, las paga el pueblo, “porque hoy tenemos más de ocho millones de ciudadanos en otros países, huyéndole del hambre y la miseria”.

Pobreza crítica

Hoy tenemos, los que quedamos en Venezuela, más del 70% en pobreza crítica; organismos multilaterales, como el FMI, la ONU, la OIT, han definido, que una persona que devengue 2.5 dólares diario está en pobreza crítica y nosotros ganamos 5 dólares mensuales, de manera que estamos por debajo de ese nivel, estamos en pobreza crítica- complementó.

Insistió el vocero que ante esas injusticias se están enfrentando los trabajadores, corroborando que están y se mantendrán en la calle.

“En Aragua hemos llevado nuestra lucha, reclamos y nuestros derechos a todas las instancias. Llegamos a la Gobernación, al Consejo Legislativo, a la Fiscalía, hemos ido a todos lados y la única respuesta que recibimos del régimen es que no hay dinero, con el argumento que tienen las manos atadas, porque no les quitan las sanciones, el bloqueo; unos dicen que el problema no son las sanciones sino los ladrones o que el problema no es el bloqueo, sino el saqueo al que ha sido sometido el país por este gobierno”, enfatizó.

Por su lucha criminalizan las protestas; dirigentes sindicales, sociales y gremiales son perseguidos, acosados y detenidos, acotó.

Crímenes de lesa humanidad

“El régimen es tan cara dura, que está solicitando, para sentarse a conversar, que les eliminen las acusaciones que tienen en la Corte Penal Internacional por violación de los Derechos Humanos, por cometer crímenes de lesa humanidad, hasta eso han llegado. Hay un presidente cara de tabla, que en vez de renunciar por incapaz, por llevar a los venezolanos a la difícil crisis y tragedia que estamos viviendo, está solicitando que lo perdonen”, refirió.

Frente a eso -añadió- es que los trabajadores tienen que continuar en la lucha, “con una posición férrea, larga, que hemos mantenido por mucho tiempo. A los trabajadores nunca nos han regalado nada, lo que tenemos y logrado ayer, hoy y mañana es porque luchamos, siempre es así”.

También te puede interesar: Plataforma Unitaria de Aragua seguirá trabajando con miras a las primarias

En ese sentido, Peña manifestó que se mantendrán en la calle hasta que el Gobierno nacional reconozca el artículo 91 de la Constitución Nacional, el salario anclado al costo de la canasta básica de acuerdo a la inflación, también, hasta que discuta el contrato colectivo a los trabajadores del sector público; “de igual manera, hasta que recuperemos nuestra democracia y tengamos en el país un estado de derecho de justicia social”, expresó.

Recordó que la concentración está pautada desde las 8:00 am en la avenida Bolívar con Ayacucho de Maracay.

HBRI | elsiglo

FG