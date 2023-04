Gremio de Docentes del eje Este tomaron peaje de La Victoria

Nuevamente el gremio de docentes del eje Este del estado Aragua, en compañía de la sociedad civil, realizaron una acción pacífica de calle la mañana de este jueves en las inmediaciones del Peaje de La Victoria, en el municipio Ribas, como muestra de rechazo a los bajos salarios que perciben y a los malos servicios con los que deben ejercer su labor.

Por medio de pitos, pancartas y consignas los profesores de las instituciones educativas de los municipios Ribas, Revenga, Santos Michelena y Bolívar, expresaron su molestia ante la falta de atención a la que viven diariamente, sometidos por los entes competentes y las deplorables medidas educativas con la que deben convivir tanto, ellos como los estudiantes.

Durante la protesta pacífica, que no obstaculizaba el libre tránsito, explicaron que esta otra acción, es una de las que realizan desde hace 3 meses y seguirán, mientras no se tomen en cuenta sus requerimientos, al igual que el de los padres y representantes, quienes no tardaron en expresar su apoyo a tal medida.

Gremio docente exigen pagos dignos

Los manifestantes, como ya lo han hecho saber en múltiples ocasiones, exigen al Ejecutivo nacional, pagos ajustados a la realidad del país, además de condiciones de trabajo óptimas que les permita prestar servicios educativos de calidad y que transciendan en el tiempo.

“Estamos desde el Peaje de La Victoria, reunidos los docentes, los padres y representantes, para exigirle al Estado que reconozca las irregularidades que actualmente padece el sistema educativo, con unos sueldos bajos, con una educación que no cuenta con los recursos económicos, ni pedagógicos, para establecer una educación de calidad. Por eso salimos a las calles nuevamente, a protestar, a luchar por nuestros derechos y los de nuestros estudiantes, porque una educación con hambre, jamás podrá se orientará para lograr un conocimiento significativo amplio”, manifestó María Torres.

De la misma forma, la profesora Marilyn Díaz, coordinadora regional de Aragua por la Coalición Sindical, indicó: “Seguimos presente todos los que respaldamos y acompañamos a los docentes en la lucha que además exige lo que debemos tener, no pedimos más nada, sino lo que merecemos; educadores bien pagados e instalaciones educativas acordes para atender a los alumnos, a los muchachos que se están preparando para ser el futuro de nuestro país, por eso es nuestra lucha”.

Una Venezuela libre

Por su parte, Camila Tovar, representante del municipio Revenga agregó: “Estoy aquí apoyando a nuestros maestros y profesores, en esta lucha contra un régimen que nos tiene pasando penurias y que ahora toma a nuestros muchachos. Por una Venezuela libre, con una educación de excelencia, por nuestros hijos e hijas que merecen conocimientos de calidad, por eso yo desde mi posición apoyo estas protestas pacíficas”.

En resumidas cuentas, los maestros y representantes exclamaron estar “resteados” en su lucha y alegaron no dejar las calles hasta recibir respuestas por parte del Ejecutivo nacional. “Ya basta de educar muertos de hambre y con estudiantes que también lo están, por las diversas deficiencias que hay a nivel educativo. Ya ni morir tranquilos podemos, porque no contamos con seguro funerario”.

DANIEL MELLADO | elsiglo

RB