La relación entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez estaría transitando una fuerte crisis de acuerdo a la información revelada recientemente por varios medios portugueses. Lo último que trascendió lo aportó el medio MTMAD y se trata de una supuesta pelea con gritos de por medio antes de subir a un avión.

Foto: Archivo

El futbolista del Al-Nassr vive días bastante agitados. Si bien con su equipo venía convirtiendo varios goles y atraía todos los flashes en Arabia Saudita, la liga exótica a la que arribó para reinventarse a sus 38 años, recibió críticas por el desempeño colectivo del conjunto y encima se está hablando mucho sobre su vida íntima con la modelo.

Todo esto podría verse reflejado además en las reacciones que está teniendo dentro del campo de juego. La semana pasada se fue haciendo gestos obscenos cuando un grupo de hinchas del equipo rival le gritó ‘Messi’, mientras que este martes le hizo un reproche a su entrenador después de quedar eliminados en la King’s Cup.

La supuesta pelea entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez que salió a la luz

El medio MTMAD publicó en su sitio que una testigo se comunicó con el periodista Abel Planelles para contarle lo que sucedió entre el luso y la argentina antes de subir a un avión. Lo que no fue especificado es la fecha en lo que esto habría ocurrido, aunque sí destacó que se trató de uno de los cruces más fuertes que tuvieron.

“La testigo me escribe y me dice que ‘la crisis entre Cristiano y Georgina es totalmente real’. Ella tiene un contacto de alguien que trabaja con vuelos privados. Me dice que tuvieron una movida monumental a grito pelado. Georgina subió al avión totalmente enfadada y no saludó a nadie, Cristiano sí fue educado”, destacó el citado medio.

Además, destacaron que este periodista no fue el único que recibió pistas sobre cómo está la relación de CR7, debido a que algunos medios portugueses cercanos al futbolista reafirmaron esta situación.

¿Qué dicen los medios portugueses sobre la relación de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Días atrás, desde Noite das Estrelas del canal CMTV, aseguraron que el ex Real Madrid y Manchester United está “cansado” de la actitud de Georgina en determinadas circunstancias. La describen como “alejada de la realidad”, “forzada” y “frívola”.

En tanto, Daniel Nascimento, periodista y colaborador del espacio, destacó: “Ronaldo no está feliz. Georgina se pasa el día metida en un centro comercial en Riad y esa es una de las razones por las que a Cristiano esta historia le empieza a no hacer gracia. No hace más que gastar, gastar y gastar. Y lo peor de todo es que se cree que está a la altura de Cristiano. Ella solita se está colocando en un pedestal y a él no le está gustando nada”.

Asimismo, en el mismo programa intervinieron un psicólogo, un periodista, un amigo íntimo de Dolores Aveiro (mamá de Cristiano) y una amiga del futbolista para dar su opinión al respecto de la relación.

El psicólogo Quintino Aires, se centró en los comportamientos de Cristiano Ronaldo para alegar que no estaba satisfecho con su vida personal: “No vive un momento de felicidad y cuanto más se aleja de su madre menos templado está. Y todos sabemos por qué está cada vez más alejado de su familia”, manifestó señalando indirectamente a Georgina Rodríguez.

elsiglo, con información de Mundo Deportivo

YN