AD en Resistencia convoca a los trabajadores a marchar

La Secretaría Sindical de Acción Democrática (AD) en Resistencia del estado Aragua, sostuvo una reunión este miércoles para definir y concretar las acciones que realizarán de cara a la gran marcha del 1º de mayo, donde exhortaron a los trabajadores aragüeños a participar en esta movilización, para exigirle al Gobierno mejoras salariales y laborales.

Los adecos seguirán luchando por los derechos de los trabajadores



En este sentido, Juan Bosco, secretario de dicha instancia de la tolda blanca, informó que en dicha reunión estuvieron presentes todo el buró sindical del estado, que analizaron la propuesta que van a realizar al ejecutivo regional y nacional.



“Estamos aquí para convocar a todo el pueblo de Aragua, trabajadores, trabajadoras; pensionados y jubilados para este 1º de mayo a la avenida Ayacucho de Maracay, frente a la Caja Regional del Seguro Social, con el fin de presentar la protesta y reclamos al régimen que nos gobierna, por el trato y la humillación de las cuales hemos sido objeto”, argumentó el dirigente adeco.

AD en resistencia



Bosco agregó que esto es parte de las protestas laborales que ha sostenido desde el mes de enero el gremio de educación, salud, entre otros, quienes han continuado una batalla en pro para reclamar sus derechos.



“No tenemos nada que festejar el 1º de mayo, no tenemos fiesta. Algunos dijeron que tenemos un duelo, yo digo que tenemos una conmemoración, porque la forma como nos tiene este Gobierno, con un salario que no llega a seis dólares mensuales, nadie puede estar contento”, aseveró el líder sindical.



Por tal motivo, reiteró que este próximo lunes se eleve la voz de protesta para que juntos partan desde la avenida Ayacucho a marchar hasta el Consejo Legislativo de Aragua, donde consignarán un documento a los diputados aragüeños.

Aumento justo



Por su parte, José Luis Gómez, secretario sindical de Acción Democrática en Resistencia del municipio Girardot, aseguró que está a la espera de que el Gobierno Nacional anuncie sobre el aumento salarial, siendo éste determinante para las próximas acciones que realizarán.



“Nosotros los sindicatos y las federaciones vamos a estar a la espera del Ejecutivo, qué va a determinar con el aumento salarial. Se sabe que los educadores estamos en la calle, y estamos exigiéndole al Gobierno que el salario se ajuste al artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, recalcó el dirigente.

Gómez comentó que de darse un ajuste en los sueldos, éste debe ser de acuerdo al costo de la cesta básica alimentaria, que actualmente ronda entre los 490 dólares. “Quiere decir que los trabajadores debemos tener un aumento salarial de 490 dólares mensuales; cuestión que la vemos complicada, porque el mismo régimen no ha querido sentarse, inclusive a seguir discutiendo el Contrato Colectivo Único y Unitario”, acotó.



Finalizó diciendo que de no tener un ajuste salarial acorde a lo ya planteado, los obligará a continuar las acciones de protestas hasta que se concrete el objetivo.



“La lucha no se queda el 1° de mayo, de no tener una respuesta satisfactoria esperaremos que las federaciones nos den los lineamientos de las acciones a seguir. También pueden tener la seguridad, que si no hay un aumento salarial que satisfaga la necesidad de los trabajadores, nosotros seguiremos en la lucha y en la calle”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | YASSIN RODRÍGUEZ (pasante)

MV