Con un aporte de 24 puntos, 21 de ellos por la vía de las cestas de 3, Gastón Semglia volvió a ser el jugador de la noche para Toros de Aragua, al igual que lo hizo contra Llaneros de Guárico, con la excepción que en esta ocasión los astados pudieron conseguir la victoria.

“Me encontré con un equipo súper unido, donde los compañeros están luchando para conseguir las victorias, y esto es algo que me ha gustado, tengo muchas emociones encontradas en este momento, me recibieron de la mejor manera, el entrenador puso la confianza en mí y estoy trabajando para no defraudarlos”, señaló el jugador.

Para Gastón su enfoque en estos momentos es ayudar al equipo y quiere contagiarse con la energía de los jugadores. Sabe que su rol es determinante ya que viene a ayudar al equipo.

También te puede interesar: Realizado Festival de Atletismo para niños y jóvenes con condición especial

Agradeció a todos los jugadores que vienen a entregar lo mejor de ellos, “sé que el equipo está en desventaja contra equipo que tienen todos sus importados, pero ahí está el corazón de este equipo”, señaló el jugador.

E-Rod en exclusivo club tras rozar el juego perfecto el domingo

En otro orden de ideas, el venezolano Eduardo Rodríguez lanzó seis temporadas con los Medias Rojas en la División Este de la Liga Americana y siempre tuvo muchísimo éxito dominando a los bateadores de los Orioles.

Ahora, en su segunda campaña con los Tigres, el zurdo tuvo el domingo la que en su opinión ha sido la mejor apertura de su carrera, manteniendo así su dominio sobre el equipo con el que firmó al profesional siendo un adolescente en el 2010.

En una derrota por 2-1 en 10 innings la tarde del domingo en el Camden Yards, Rodríguez no permitió que se le embasara nadie hasta el séptimo episodio, retirando a los primeros 20 bateadores que enfrentó.

MAURICIO BOLÍVAR | elsiglo

FG