Vertedero improvisado inquieta a los vecinos de Villa Castín

En la calle Villa Castín, específicamente a la altura del pasaje Caña Fístola del municipio Santiago Mariño, existe un cúmulo de desechos sólidos que crece constantemente, ante el temor de los vecinos de que este espacio se convierta en un vertedero improvisado.

Modesto Arguinzones, quien frecuenta diariamente por esa parte del jurisdicción aragüeña, aseguró que esta situación ya tiene más de tres años, y hasta los momentos ningún ente competente ha tenido la voluntad de resolverlo.

“En la radio dicen a cada rato que limpien eso, pero al parecer no hacen caso”, comentó el ciudadano.

Vertedero improvisado fabricado por personas de otras localidades

Arguinzones confesó que no está seguro a quién pertenecen esos terrenos, pero mencionó que pueden ser espacios de la municipalidad. Sin embargo, cuestionó que estos están abandonados.

Por otra parte, el habitante afirmó que no son los vecinos que residen en las calles Villa Castín y el pasaje Caña Fístola, los responsables de arrojar los desechos sólidos en esa esquina, sino personas ajenas a la localidad, quienes sin remordimiento dejan sus desperdicios en ese lugar, creen que en ese lugar recolectarán a través de servicio del aseo.

“Aquí pasa el aseo y la basura sí se la llevan. Pero de la Alcaldía tampoco han venido a limpiar eso”, apuntó el turmereño.

SAMÁN Y ELECTRICIDAD



Por otra parte, Arguinzones denunció que varias viviendas donde está el antiguo bar, se pueden ver afectadas por el frondoso Samán, ya que de caer una rama afectaría no solamente los inmuebles, sino el tendido eléctrico en la zona.



“Es necesario que poden el samán que está sobre las líneas, lo han denunciado por la radio, pero no han hecho nada”, agregó el caballero.

Por otra parte, señaló que los cortes de energía eléctrica son muy frecuentes. “La luz se va tres horas, a veces en la mañana y a veces en la tarde, pero en la madrugada no”, acotó.



No obstante, Arguinzones comentó que se dan cuenta cuando se va a realizar la suspensión del servicio cuando en otra comunidad les pasa primero. “Cuando se va en Turmero en la mañana, ya uno sabe que en la tarde no vamos a tener luz”, dijo el habitante, quien no sabe hasta cuándo seguirán con esta situación.



Otros ciudadanos quienes no quisieron identificarse, manifestaron su incomodidad por lo que está pasando en la localidad, agregando que los cortes eléctricos a veces son más prolongados.

“Aquí se va la luz a cada rato, no sabemos el porqué, esperemos que esta y otras problemáticas se solucione”, agregó uno de los denunciantes está frente a una licorería.

