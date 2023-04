Tony García eleva la fisioterapia a un nivel “Aurum”

Crecer en la fisioterapia deportiva y hacer crecerla es la filosofía de vida que Tony García adoptó desde que decidió licenciarse en la materia.

Jóvenes atletas han visto mejorar sus condiciones con este programa de atención



Su vida siempre ha estado ligada al deporte y aunque una lesión le impidió seguir desarrollándose en la esgrima, donde llegó a representar a Venezuela, se reinventó y decidió curar o evitar lesiones para que otros atletas no pasen por lo que él pasó.

Su decisión fue la mejor, pues no ha dejado de cosechar éxitos y hacer de su nombre una marca en la fisioterapia deportiva. Su visión adelantada en la materia, su constante actualización en el área y los resultados visibles de su trabajo, no sólo hacen que deportistas de talla olímpica sean sus pacientes, sino que su estilo se vea plasmado en su propio centro de entrenamiento dedicado a la fuerza: Aurum Sport Center, un lugar donde García, le da un nuevo nivel a la fisioterapia.

Haciendo resplandecer la fisioterapia

“Aurum” es una palabra proveniente del latín que significa “oro” o “dorado”, algunas traducciones lo definen como “bañado en oro o cubierto de oro. El latín Aurum está vinculado a una antigua raíz indoeuropea con el significado de arder, resplandecer. Bajo este concepto, García busca elevar de nivel la fisioterapia, haciéndola resplandecer con este nuevo centro.

Ubicado en Valencia, esta iniciativa atiende a los atletas desde la personalización de programas acorde a la necesidad del mismo, se divide entre área de entrenamiento de fuerza, estética y área de entrenamiento de artes marciales mixtas.

Acuden niños desde los seis años en adelante. Más de 70 pequeños asisten a este centro donde hemos roto con el mito de que los niños no pueden entrenar con peso. En la mañana se atienden a los adultos y en la tarde a los niños. También contamos con un área estética y una de artes marciales, donde entrenan peleadores referentes en Venezuela.

Más que fisioterapia

García ofrece asesorías personalizadas presencial o a distancia, planes y servicios relacionados a las artes marciales, entrenamiento a niños y adolescentes, adultos y tercera edad, planes estéticos, como también mentorías académicas.

“Nos diferenciamos del resto porque nuestro espacio está conformado casi en su totalidad por licenciados en fisioterapia, todos cursantes de nuestra segunda carrera en entrenamiento deportivo y con un abanico de formaciones relacionadas en el área de entrenamiento físico”, destacó García.

Ya desde la gerencia cuentan con un plan de expansión a Caracas y dos ciudades más del país.

El enfoque va orientado a trabajar la fuerza desde edades tempranas. La evaluación va encaminada a observar movilidad y control gestual de una persona, aunado a sus niveles de técnica y capacidad de movilizar cargas. Desde la fisioterapia, buscamos primeros individuos saludables y después nos concentramos en lo demás.

