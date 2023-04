Entre huecos y vertederos improvisados viven en Villeguitas I

En la calle El Paraíso del sector Villeguitas I, los vecinos piden a las autoridades que atiendan las carencias de la comunidad en cuanto al pésimo estado de la vialidad y la deficiencia del servicio de aseo urbano que los ha llevado a convertir algunos terrenos en vertederos improvisados.

En este sentido, Eugenio Martínez, habitante del sector, afirmó que desde hace 30 años no se le hacen un “cariñito” a esta comunidad y que además las calles se están deteriorando con el tiempo, hace cuatro años, la Alcaldía realizó un trabajo de sustitución de tuberías que empeoró la situación del asfaltado y hasta los momentos no han recibido respuestas de los entes gubernamentales.

“A veces vienen algunas cuadrillas y han dicho que pronto viene el asfaltado, pero de verdad que no hemos visto movimiento, ya en otras oportunidades no han explicado que no hay asfalto y nosotros no podemos hacer más nada, sino pedirle a las autoridades que también nos tomen en cuenta”, señaló Martínez.

No queda nada del campito ubicado en Villeguitas I

En cuanto a los vertederos improvisados, al final de la calle El Paraíso, en el terreno que los habitantes llaman “El Campito”, ya no queda espacio para más desechos, desplazando las actividades deportivas que cada tarde se realizaban en este lugar.

“Cada vez que llega un alcalde nuevo, dice que va a construir algo ahí, pero no cumplen su palabra y con el paso del tiempo, ante la deficiencia del aseo urbano la misma gente empezó a botar la basura en ese lugar; sin embargo, hay que reconocer que hace cinco meses de la Alcaldía enviaron unos camiones para se llevara parte de esa basura, pero ya está lleno otra vez”, continuó Martínez.

Eddy Cabrera, otro habitante del lugar, comentó que el camión del aseo “las pocas veces que pasa, va volando o ya está lleno” y por lo tanto, los vecinos siguen botando basura en este terreno, que no es el único vertedero improvisado que hay en la comunidad.

En cuanto a la situación del “Campito”, Cabrera afirmó que luego de haber escuchado varias propuestas a lo largo de los años, como por ejemplo, que se construiría una escuela o unas canchas deportivas, recientemente, corrió el rumor de que allí instalarían un parque, similar al que está ubicado en la Intercomunal, pero no han visto ningún tipo de acción al respecto.

