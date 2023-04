Shakira y Alejandro Sanz, ¿comprarán mansión en Miami?

Shakira y Alejandro Sanz estarían considerando comprar una mansión en una isla privada de Miami Beach, cuyo valor está estimado en $20 millones.

Según Telemundo, que cita medios españoles que no ha precisado, los cantantes harían una sociedad para comprar esta lujosa propiedad en la Ciudad del Sol. No se sabe si es con la idea de vivir juntos o alquilarla, y ninguno de los dos ha dado declaraciones sobre este tema.

El show matutino Hoy Día (Telemundo) informó de que la colombiana fue vista mirando mansiones en Miami junto a su hermano Tonino.

Se ha reportado que Sanz y Shakira podrían estar trabajando en una nueva canción juntos tras el éxito de “La tortura” y “Te lo agradezco, pero no”. Los cantantes mantienen una gran amistad desde hace años.

Ahora que el cantante español está soltero, tras terminar su relación con la pintora cubana Rachel Valdés, y Shakira se separó de Gerard Piqué, han surgido rumores de posible romance entre ambos. Hasta ahora los artistas no han dado declaraciones sobre este tema ni han sido fotografiados juntos recientemente.

La mudanza de Shakira a Miami con sus hijos, donde vive Sanz, hace posible que los amigos tengan más cercanía. Sanz ha mostrado su apoyo a Shakira tras la separación del padre de sus hijos Sasha y Milan. En enero del 2023, Sanz mandó el siguiente mensaje en Twitter: “De lunes a viernes tienes mi amor…”, citando su canción “La tortura” con Shakira.

Por otra parte, en una entrevista con la revista ELLE, Shakira habló de amigos que han estado cercanos a ella durante su proceso de separación de Piqué. “Por ejemplo, Will.i.am. Estamos en contacto a menudo y un día incluso me envió una hermosa oración, rezando por mis hijos y para que yo encuentre la paz. Chris Martin siempre está pendiente y me dice que está ahí para mí, para cualquier cosa que necesite. O Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz. Queridos amigos que se han convertido en personas que creo que no solo se preocupan por mí como artista, sino como persona, como ser humano”, dijo.

Lo cierto es que la química entre los cantautores es innegable y muchos de sus fanáticos sueñan con verlos como pareja en un futuro, o al menos, escuchar un nuevo dueto de ellos.

