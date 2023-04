Ricardo Valiño, el entrenador de la Vinotinto que va al Mundial Sub- 17

La Vinotinto venció este jueves 2-0 a Paraguay, una victoria con la que consiguió clasificarse al Mundial Sub-17. Detrás de ese gran logro estuvo Ricardo Valiño, el entrenador argentino de 52 años a cargo del equipo.

«Hay algo que el dinero no puede comprar y es el orgullo que siente su papá y su mamá en este momento. Están orgullosos de ustedes. Les exigimos a más no poder. El día que dimos la lista en Margarita les dijimos que nosotros no vamos a ir a pasear, vamos a ir a competir. Hoy ese sueño que tenían los chicos se hizo realidad. Ese día le dijimos: nosotros no somos menos que nadie. No somos menos que nadie y adentro de la cancha tampoco», exclamó el DT tras ganar el partido en un video publicado en redes sociales.

Con el triunfo, la selección nacional obtuvo el último de los cuatro cupos en juego para la próxima Copa del Mundo de la categoría. En el torneo también estarán Argentina, Brasil y Ecuador, que se clasificaron en la anterior jornada.

«Estaba en los papeles ganar, perder o empatar, pero había que apostar, había que asumir riesgos y había que ir para adelante. Teníamos con qué. Ganamos un partido muy duro (…). Pudimos serenarnos y encontrar las asociaciones, sobre todo a las espaldas de los volantes de Paraguay, y logramos convertir y conseguir este logro», señaló Valiño en declaraciones a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

En sus declaraciones volvió a enfatizar que como entrenador les exigió el máximo nivel a sus jugadores. Les hizo entender, como DT, que tenían las condiciones para ganar y, para ello, tenían que tomar riesgos. Declaró: «Quiero agradecer a todo este grupo de jugadores. Hacía mucho que no sentía una alegría como la que nos han regalado hoy. Juegas cada 48 horas, entonces tienes que estar muy atento a la elección de cada futbolista en cada partido, en cada momento, sin negociar el modelo de juego. Todos los partidos, desde el primero hasta hoy, fuimos a buscar el resultado».

El entrenador señaló que ahora estarán enfocados en el partido del domingo contra Ecuador, un choque con el que cerrarán la última jornada del Campeonato Suramericano. «Les dije a los jugadores en la charla técnica: ‘dentro de 10-12 años se van a acordar de ustedes‘. Se lo ganaron con sacrificio, con humildad», señaló.

Amplia experiencia

No es la primera vez que Ricardo Valiño está detrás de una categoría juvenil. Durante su trayectoria como entrenador dirigió a grandes figuras del fútbol argentino como Javier Saviola, Rogelio y Ramiro Funes Mori, Ezequiel Lavezzi y Leandro Romagnoli, entre otros.

Su trabajo comenzó con Gabriel Orlando Rodríguez en las inferiores de San Lorenzo de Almagro (1995 – 2005), para luego pasar a River Plate (2006 – 2009) y Vélez Sarsfield (2010 – 2011). En 2011 llegó al C.F Mérida, equipo con el que permaneció hasta 2014. En ese período dirigió 107 juegos y alcanzó el 2 lugar del Torneo Clausura 2012.

A partir de mayo de 2014 comenzó a dirigir a Lobos BUAP, equipo mexicano. En su primer campeonato (Torneo Apertura 2014) lo clasificó a playoff tras dos temporadas. Después de eso estuvo al frente del Club Puebla, Club Celaya, C. A. Zacatepec, Atlético Morelia y Club Tijuana.

El 14 de marzo de 2023, la Federación Venezolana de Fútbol anunció su designación como técnico de las selecciones venezolanas Sub-20 y Sub-23. Adicionalmente, se le nombra de manera interina como director técnico de la selección Sub-17 para el Campeonato Sudamericano de Fútbol Sub-17 de 2023.

